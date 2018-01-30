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Кино о Владимире Зворыкине и Юрии Левитане снимут на средства Фонда президентских грантов

Культура
30 января, 17:28 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 30, января. /ТАСС

В целом проект "Имя. Символ 33" включает в себя съемку 13 программ о выдающихся уроженцах Владимирской области

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ВЛАДИМИР, 30 января. /ТАСС/. Документальные программы о 13 знаменитых уроженцах Владимирской области, включая диктора Юрия Левитана и изобретателя электронного телевидения Владимира Зворыкина, снимут на средства Фонда президентских грантов в рамках проекта "Имя. Символ 33". Фильмы, в том числе, расскажут школьникам региона о неизвестных фактах биографии земляков, сообщила ТАСС режиссер проекта Мария Ремыга.

"Героями проекта станут выдающиеся владимирцы. Один из первых фильмов познакомит зрителей с историей успеха диктора Гостелерадио Юрия Левитана. Мало кто знает, что для работы ему пришлось избавиться от владимирского "оканья", а однажды его громогласный голос помог остановить шайку серийных воров во Владимире", - рассказала собеседница агентства.

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Имя Юрия Левитана во Владимире увековечено в названии одноименной улицы и в памятнике "Голос истории", установленном к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Героями просветительских фильмов также станут уроженец Мурома, изобретатель электронного телевидения Владимир Зворыкин, ковровский оружейник Василий Дегтярев и братья Столетовы.

"Проект "Имя. Символ 33" включает в себя съемку 13 программ о выдающихся уроженцах Владимирской области, которые будут показаны во всех библиотеках региона", - пояснила ТАСС заведующая отделом продвижения чтения и внешних связей Владимирской областной научной библиотеки Елена Липатова.

Помимо показов в библиотеках, ролики будут выкладываться на канал проекта в Youtube. Хронометраж каждого фильма составит от семи до 18 минут. Планируется, что в течение года на их основе будет проведено около 200 мероприятий, в которых примут участие не менее 2 тыс. школьников.

Средства на реализацию проекта выделил Фонд президентских грантов. Получателем гранта выступил Владимирский областной союз женщин в партнерстве с Владимирской областной научной библиотекой, Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи при активном участии библиотек области. Общий объем финансирования проекта составил около 3,5 млн рублей.

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