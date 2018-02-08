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Российско-китайский фильм "Вий-2" планируют выпустить в августе 2018 года

Культура
8 февраля, 17:40 UTC+3

Это первая в истории российско-китайская полнометражная художественная картина

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сиквел фильма "Вий" 2014 года "Тайна печати дракона: путешествие в Китай" планируется выпустить в августе 2018 года. Об этом сказал в четверг журналистам продюсер фильма Алексей Петрухин.

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"Приблизительно с китайской стороной [дата] согласована, август месяц, блокаут-период, что нам тоже выгодно. Это китайский день влюбленных, 17 августа. Она не объявлена официально в Китае, поэтому мы тоже не можем голословно говорить: мы планируем, это место занимаем в России, очень надеемся, что это так и будет в августе", - сообщил продюсер.

В новом фильме английский путешественник Джонотан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой открытий, встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов.

Это первый в истории российско-китайский полнометражный художественный фильм. Постановщик - Олег Степченко. Бюджет ленты составляет $48 млн, сообщил ТАСС Петрухин.

Также в работе находится триквел "Путешествие в Индию. На пороге бессмертия", который также является совместным проектом России, Китая и Индии. По сюжету, возвращаясь из Китая на родину в сопровождении казаков и новых китайских друзей, Грин будет вынужден задержаться в Индии.

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