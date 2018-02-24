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Продажа билетов на июньский блок показов балета "Нуреев" откроется 24 марта

Культура
24 февраля, 9:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Купить билет можно будет только по паспорту, фамилии и имена зрителей будут указаны на билете специального образца

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МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) откроет предварительную продажу билетов на июньский блок показов балета "Нуреев" 24 марта. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

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"Серия ближайших показов балета "Нуреев" состоится 26, 27 и 28 июня, - проинформировал Урин. - Предварительная продажа билетов на репертуарный спектакль начинается за три месяца до показа, в данном случае этой датой станет 24 марта".

В связи с повышенным спросом на балет "Нуреев" предварительная продажа билетов на спектакль будет производиться по специальной программе, заявил руководитель ГАБТ.

Урин уточнил, что продажа билетов будет проходить только по паспорту, каждый желающий может приобрести не более двух билетов на одну из дат показа спектакля, при этом каждый билет должен быть куплен на отдельный паспорт.

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Фамилии и имена зрителей будут указаны на билете специального образца, менять указанные личные данные после покупки не разрешается. При проходе на спектакль зрителей попросят предъявить оригинал паспорта, вписанного в билет.

Премьера балета "Нуреев" на музыку Ильи Демуцкого в постановке Кирилла Серебренникова и хореографии Юрия Посохова состоялась в Большом театре 9 и 10 декабря 2017 года. Предварительная продажа билетов на те спектакли, начавшаяся 18 ноября, вызвала ажиотаж, который в немалой степени был подогрет "делом Серебренникова", помещенного под домашний арест по обвинению в организации мошенничества. 

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