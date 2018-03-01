Народную артистку СССР Татьяну Карпову похоронят на "Аллее славы" Троекуровского кладбища

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Старейшая актриса Московского академического театра имени Маяковского, народная артистка СССР Татьяна Карпова будет похоронена в пятницу, 2 марта, на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе театра. Ранее предполагалось, что похороны пройдут на Новодевичьем.

27 февраля стало известно, что Татьяна Карпова скончалась на 103-м году жизни.

"Похороны народной артистки СССР Татьяны Карповой пройдут на "Аллее славы" Троекуровского кладбища (филиала Новодевичьева) 2 марта в 14:00 мск", - отметили в пресс-службе.

"Ранее было решение похоронить Татьяну Михайловну на Новодевичьем кладбище, но сегодня утром пришло сообщение о том, что дали место для захоронения на "Аллее славы" Троекуровского кладбища", - привели в пресс-службе слова директора Театра Маяковского Леонида Ошарина.

Также 2 марта в 10:30 мск состоится отпевание в храме Вознесения Господня (ул. Большая Никитская, д. 18). "С 11:30 будет идти прощание в театре им. Маяковского, ул. Большая Никитская, д. 19/13", - сказал собеседник агентства.