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Роднянский: создатели фильма "Нелюбовь" счастливы получить кинопремию "Сезар"

Культура
3 марта, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Награда профессионалов важна для кинематографиста, сказал продюсер

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Александр Роднянский

Александр Роднянский

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Присуждение французской кинопремии "Сезар" картине "Нелюбовь" Андрея Звягинцева стало счастливой неожиданностью для ее создателей, сообщил ТАСС продюсер фильма Александр Роднянский.

"Мы счастливы. Это же награда французской киноакадемии, и мы счастливы, - сказал он. - Просто неожиданно, мы там даже не присутствовали, честно говоря. Мы в Лос-Анджелесе, перед "Оскаром", но это самая лучшая новость, которая только может быть".

По словам Роднянского, французская киноакадемия - одно из самых уважаемых, престижных и значимых объединений кинематографистов в мире. "Награда профессионалов - что может быть важнее для кинематографиста. И я, и Андрей Звягинцев, мы оба невероятно рады!" - подчеркнул продюсер картины.

Фильм "Нелюбовь" был удостоен в субботу французской кинопремии "Сезар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Церемония награждения прошла в Париже.

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