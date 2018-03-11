Путин отметил особое значение 200-летнего юбилея балетмейстера Петипа для мировой культуры

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Фестиваля российских балетных школ "Посвящение Мариусу Петипа" и отметил особое значение 200-летнего юбилея знаменитого балетмейстера для мировой культуры.

"Юбилей этого великого хореографа - особая дата для отечественной и мировой культуры и, конечно, для знатоков и ценителей классического танца. С именем выдающегося мастера связана целая эпоха в истории русского балета, и весьма символично, что отрывки из его знаменитых постановок вошли в программу фестиваля. Уверен, что ваш форум станет настоящим праздником для одаренных участников из разных регионов страны, которые смогут выступить в легендарных Большом и Мариинском театрах, приобщиться к богатейшему творческому наследию Мариуса Петипа, получить уроки мастерства у признанных звезд балетной сцены", - говорится в телеграмме, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля.

Мариус Иванович Петипа (1818 - 1910) - французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог. В 1847 году Петипа по приглашению российских властей приехал в Санкт-Петербург, после чего работал в России до конца жизни. Петипа поставил такие известные балеты, как "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Баядерка" и другие.