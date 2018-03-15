Пять российских фильмов вошли в десятку самых кассовых картин февраля, вышедших в СНГ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пять отечественных кинолент - "Лед", "Движение вверх", "О чем говорят мужчины. Продолжение", "Селфи" и "Женщины против мужчин: Крымские каникулы" - вошли в десятку самых кассовых фильмов февраля 2018 года, вышедших в прокат на территории РФ и стран СНГ. Такие данные привел в четверг портал о новостях индустрии "Кинобизнес сегодня".

Первое место заняла российская кинокартина "Лед" Олега Трофима, сборы которой за февраль составили более 1,14 млрд рублей. На втором и третьем месте оказались фильм "Пятьдесят оттенков свободы" (более 756 млн рублей) и кинокомикс "Черная пантера" (более 411 млн рублей). Четвертое место заняла спортивная драма режиссера Антона Мегердичева "Движение вверх", собравшая в прокате в феврале более 271 млн рублей. Замыкает пятерку лидеров комедия Флюзы Фархшатовой "О чем говорят мужчины. Продолжение", собравшая в кинопрокате более 234 млн рублей.

Фильм "Селфи" режиссера Николая Хомерики (более 233 млн рублей) и российская комедия Леонида Марголина "Женщины против мужчин: Крымские каникулы" (более 123 млн рублей) заняли шестую и десятую позицию в рейтинге.

Отмечается, что фильмы отечественного производства собрали в феврале 47,1% от общего бокс-офиса месяца, тогда как в прошлом году доля российского кино в суммарной кассе месяца составила 28,1%.

Российские зрители чаще ходили в кино в феврале этого года, чем в феврале прошлого: они приобрели более 18,49 млн билетов против 17,11 млн в прошлом году. При этом средняя цена на билет в кино в феврале этого года оказалась на один рубль меньше, чем в феврале прошлого, и составила 249 рублей.