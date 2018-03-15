Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пять российских фильмов вошли в десятку самых кассовых картин февраля, вышедших в СНГ

Культура
15 марта, 22:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Первое место заняла картина "Лед", сборы которой в странах содружества составили за февраль более 1,14 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кадр из фильма "Лед"

Кадр из фильма "Лед"

© filmpro.ru

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пять отечественных кинолент - "Лед", "Движение вверх", "О чем говорят мужчины. Продолжение", "Селфи" и "Женщины против мужчин: Крымские каникулы" - вошли в десятку самых кассовых фильмов февраля 2018 года, вышедших в прокат на территории РФ и стран СНГ. Такие данные привел в четверг портал о новостях индустрии "Кинобизнес сегодня".

Смотрите также
Кадр из фильма "Движение вверх"

Самые кассовые российские фильмы

Первое место заняла российская кинокартина "Лед" Олега Трофима, сборы которой за февраль составили более 1,14 млрд рублей. На втором и третьем месте оказались фильм "Пятьдесят оттенков свободы" (более 756 млн рублей) и кинокомикс "Черная пантера" (более 411 млн рублей). Четвертое место заняла спортивная драма режиссера Антона Мегердичева "Движение вверх", собравшая в прокате в феврале более 271 млн рублей. Замыкает пятерку лидеров комедия Флюзы Фархшатовой "О чем говорят мужчины. Продолжение", собравшая в кинопрокате более 234 млн рублей.

Фильм "Селфи" режиссера Николая Хомерики (более 233 млн рублей) и российская комедия Леонида Марголина "Женщины против мужчин: Крымские каникулы" (более 123 млн рублей) заняли шестую и десятую позицию в рейтинге.

Отмечается, что фильмы отечественного производства собрали в феврале 47,1% от общего бокс-офиса месяца, тогда как в прошлом году доля российского кино в суммарной кассе месяца составила 28,1%.

Российские зрители чаще ходили в кино в феврале этого года, чем в феврале прошлого: они приобрели более 18,49 млн билетов против 17,11 млн в прошлом году. При этом средняя цена на билет в кино в феврале этого года оказалась на один рубль меньше, чем в феврале прошлого, и составила 249 рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
4
Биография Олега Табакова
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
США расширили санкции в отношении РФ
7
Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама