Гафт и Ширвиндт получили почетные "Золотые маски" в Большом театре

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая маска" в самой почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" наградили во вторник в Большом театре. Церемония прошла в Белом фойе Исторической сцены ГАБТ, передает корреспондент ТАСС.

Обладателями почетных наград стали актеры Владимир Андреев, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, актрисы Алла Покровская и Галина Анисимова, а также петербургские мастера - балетмейстер Николай Боярчиков, актеры Иван Краско и Владимир Рецептер, деятели театра из других городов России.

"Мы всех их знаем, мы ими гордимся, мы счастливы, что имеем возможность сказать им спасибо", - отметил на церемонии председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

Президент "Золотой маски" Игорь Костолевский сказал, что "достоинство" и "честь" - слова, которые "так редко звучат в нашей жизни и вполне могли бы исчезнуть из нашего словаря". Однако, добавил актер, сегодняшние лауреаты в почетных номинациях являются воплощением и чести, и достоинства.

Валентин Гафт и стихи

Первой почетную награду получила старейшая актриса Театра имени Маяковского Галина Анисимова. "65 лет жизни в театре - не так просто, но, когда я вспоминаю это, понимаю, что лучшего не хочу", - сказала актриса.

"Я растерялся и думал, что надо же слова какие-то говорить", - отметил на церемонии еще один лауреат, актер из Санкт-Петербурга Иван Краско. - Я очень люблю Валю Гафта, поэтому срифмовал несколько строчек". Он зачитал свое стихотворение, в котором есть такая фраза: "Театр - наша жизнь, и нам другой не надо, так нам Шекспир великий завещал".

Народный артист СССР, бывший худрук Театра имени Ермоловой Владимир Андреев, также ставший лауреатом, вспомнил на церемонии своих учителей и коллег. "Валя Гафт - человек, которого невозможно разлюбить, сразу меня спросил: "Ты что-нибудь из моего читать будешь?", - поделился актер. И прочитал написанные Гафтом строчки, посвященные вечности.

Сам Валентин Гафт, выйдя на сцену, сказал, что "главное - не упасть от счастья". "В последние годы мне постоянно дают награды, счастья в этом большого нет, но приятно, как говорил мне Олег Табаков: "Если дают - надо брать", - отметил актер. Гафт, известный как автор эпиграмм и философских стихов, тоже прочитал на церемонии несколько своих стихотворений о жизни и смерти.

Ширвиндт и Миронов о "Золотой маске"

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, который вручал награды нескольким лауреатам, отметил, что "это аванс", поскольку обладатели премий могут "еще очень многое сделать".

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт вышел на сцену под крики "браво". "Я в последнее время увлекаюсь великой литературой, а ничего чище, точнее, искреннее и правдивее, чем словарь Даля, нет, - сказала актер. - Я посмотрел там значение слова "маска", там написано, что это "накладная рожа для потехи". Я тронут, благодарен, а если без иронии - действительно, искренне благодарю".

Благодарности Калягину и Серебренникову

Обладательницей почетной "Золотой маски" также стала актриса Вера Кузьмина из Чебоксар,. Она прежде всего поблагодарила Александра Калягина, который уделяет внимание и "периферийным" театрам. "Я приехала из деревни буквально в валенках, и в ГИТИСе меня научили создавать образ, - вспомнила актриса. - Я работаю в театре, смешно сказать, 70 лет".

"Развивать искусство можно по-разному: глядя на ваши роли в кино, стоя рядом с вами на сцене", - сказал Евгений Миронов о народной артистке РСФСР, актрисе МХТ имени Чехова Алле Покровской.

Она поблагодарила за награду Александра Калягина. "И спасибо Олегу Табакову, царствие ему небесное, Кириллу Серебренникову, которые сделали последние 20 лет моей жизни счастливыми", - добавила актриса.

О "Золотой маске"

В этом году впервые было решено провести две равноценные церемонии награждения, отдельно выделив лауреатов премии в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России".

Что касается церемонии награждения победителей в основных номинациях, то она состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра.

"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей (СТД) РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Смотр проводится СТД РФ, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля "Золотая маска".