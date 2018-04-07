Юлия Самойлова выступит в день своего рождения перед поклонниками "Евровидения"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Участница от России в международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" Юлия Самойлова примет участие в традиционной московской pre-party смотра в субботу, 7 апреля - в день своего рождения. Об этом сообщили в пресс-службе организатора вечеринки.

Гостям ТРК "Vegas Кунцево" певица впервые исполнит свою конкурсную песню I Won't Break!.

На концерте также выступят участники будущего "Евровидения" от Азербайджана (Aisel), Молдавии (DoReDos), Мальты (Christabelle) и Армении (Sevak Khanagyan), а также конкурсанты прошлых лет из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии и России, победительница "Детского Евровидения-2017" россиянка Полина Богусевич.

Специальным приглашенным гостем вечера станет Филипп Киркоров. Красную ковровую дорожку вечеринки проведет известный британский блогер Уильям Ли Адамс (Wiwibloggs), пообещали организаторы. Впервые шоу будет транслироваться в прямом эфире - на музыкальном телеканале "Жара" и в официальной группе канала в социальной сети "ВКонтакте".

Конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, - 10 мая, а финал - 12 мая.