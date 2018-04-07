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Юлия Самойлова выступит в день своего рождения перед поклонниками "Евровидения"

Культура
7 апреля, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Певица исполнит композицию I Won't Break!, с которой в мае отправится на конкурс

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Юлия Самойлова

Юлия Самойлова

© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Участница от России в международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" Юлия Самойлова примет участие в традиционной московской pre-party смотра в субботу, 7 апреля - в день своего рождения. Об этом сообщили в пресс-службе организатора вечеринки.

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На концерте также выступят участники будущего "Евровидения" от Азербайджана (Aisel), Молдавии (DoReDos), Мальты (Christabelle) и Армении (Sevak Khanagyan), а также конкурсанты прошлых лет из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии и России, победительница "Детского Евровидения-2017" россиянка Полина Богусевич.

Специальным приглашенным гостем вечера станет Филипп Киркоров. Красную ковровую дорожку вечеринки проведет известный британский блогер Уильям Ли Адамс (Wiwibloggs), пообещали организаторы. Впервые шоу будет транслироваться в прямом эфире - на музыкальном телеканале "Жара" и в официальной группе канала в социальной сети "ВКонтакте".

Конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, - 10 мая, а финал - 12 мая.

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Персоны
Самойлова, Юлия Олеговна Киркоров, Филипп Бедросович
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