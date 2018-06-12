Авдотья Смирнова показала свой фильм "История одного назначения" в Ясной Поляне

ЯСНАЯ ПОЛЯНА, 12 июня. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль "Толстой Weekend" завершился в Тульской области в музее-усадьбе "Ясная поляна" во вторник, передает корреспондент ТАСС. В последний день работы форума режиссер Авдотья Смирнова представила свой фильм "История одного назначения", где одним из героев стал Лев Толстой.

Съемки фильма проходили на территории музея-усадьбы "Ясная Поляна" год назад. "Работать здесь было настоящим счастьем", - сказала Смирнова перед показом фрагментов фильма. После просмотра создатели фильма рассказали о съемках, написании сценария и подборе актеров.

Картина получила приз имени Григория Горина за лучший сценарий на 29-м сочинском фестивале "Кинотавр". Фильм выйдет в прокат 6 сентября.

Самые яркие события

В течение четырех дней посетители "Толстой Weekend" на шести площадках под открытым небом смотрели спектакли по произведениям Льва Толстого. На фестиваль приехали театры из Москвы, Рязани, Перми, Калуги и других городов. Были и зарубежные гости - коллективы из Латвии и Словении.

В частности, 10 июня на фестивале показали спектакль режиссера Михаила Станкевича "Дьявол". Несмотря на плохую погоду, зрители не покидали своих мест и досмотрели постановку до конца. Исполнитель главной роли Максим Матвеев поделился с журналистами до начала спектакля, что это будет первый опыт показа работы под открытым небом.

Помимо готовых постановок, на фестивале представили так называемые эскизы спектаклей. Одной из них стала работа елецкого драматического театра "Бенефис". Спектакль строится на неоконченной пьесе Толстого "Петр Хлебник", которую он писал для крестьян Ясной Поляны. Это история о барине, продавшем себя в рабство. Вырученные от продажи деньги Хлебник отдает нищим.

Режиссер Александр Баркар соединил на сцене историю Толстого, стихи и музыку российского артиста Андрея Лысикова, более известного под псевдонимом Дельфин. Баркар рассказал, что, как ему кажется, в жизни певца произошел перелом, который сопоставим с переломом в жизни Хлебника, после которого он обратился к религии. Поэтому стихи Дельфина, по его словам, прекрасно иллюстрируют события в пьесе.

Особенности программы

Также на фестивале показали моноспектакли. "Слово "сторителлинг" несколько лет как у нас появилось и сейчас набирает обороты. По сути это древнейшее искусство - как рассказывать истории", - рассказал режиссер спектакля-сторителлинга "Кто убил Анну?" Алексей Розин. Он добавил, что в таком жанре главное - личность рассказчика, и, несмотря на то, что сюжет основывается на романе Толстого, это полностью текст актрисы Марины Васильевой. Она не играет на сцене, а общается со зрителем, задает вопросы, отвечает на реакцию публики.

В отличие от классических постановок Васильева пересказывает сюжет романа Льва Толстого "Анна Каренина", а не перевоплощается в героев романа. В ее интерпретации история выглядит иначе - Вронский полностью станосится отрицательным персонажем, Анна больше не изображается главной пострадавшей.

Одной из особенностей фестиваля также стал спектакль-прогулка "Война и мир". Каждому зрителю выдавались наушники, телефон, карта и предлагалось под жизнеописание Толстого отправиться на прогулку по Ясной Поляне. Зритель слушает отрывки из дневников писателя и его супруги - Софьи Андреевны, при этом гуляя по усадьбе Толстого.

Две "сонаты"

На фестивале представили два варианта повести "Крейцерова соната" Льва Толстого. Один из них в жанре моноспектакля представил Валмиерский драматический театр (Латвия). Во время постановки главный герой находился в белой комнате, на сцене менялся только свет. Обращался к зрителям актер Мартиньш Лиепа.

Вторым вариантом повести стал балет от московского театра "Балет Москва", поставленный хореографом Робертом Бинетом. В его интерпретации у героев повести появились двойники, которые все время присутствуют на сцене.

О фестивале

Фестиваль "Толстой Weekend" проходит на территории музея-усадьбы "Ясная поляна", где писатель провел большую часть своей жизни. Как и завещал Толстой, он похоронен на территории усадьбы.

Впервые фестиваль прошел в 2016 году. Идея фестиваля принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В 2017 году фестиваль приобрел международный статус. Площадку фестиваля ежегодно посещяют свыше 5 тыс. гостей.