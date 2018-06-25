"Суперсемейка 2" вторую неделю лидирует в российском прокате

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Американский фантастический мультфильм "Суперсемейка 2" режиссера Брэда Берда вторую неделю подряд занимает первое место по кассовым сборам в России и СНГ. С 21 по 24 июня лента собрала 179,6 млн рублей, следует из предварительных данных портала kinobusiness.com.

Мультфильм вышел в российский прокат 14 июня. Он рассказывает о новых приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью.

Второе место заняла криминальная комедия "8 подруг Оушена", премьера которой в России состоялась 21 июня. Режиссер картины - Гэри Росс, в главных ролях снялись такие актрисы, как Сандра Буллок, Энн Хэтэуэй, Кейт Бланшет и Хелена Бонем Картер. За четыре дня проката картина собрала 156,7 млн рублей.

Фильм "Мир Юрского периода 2" замыкает тройку лидеров, продолжая удерживаться в топе. Общие кассовые сборы фильма за три недели проката составили более 1 млрд рублей.