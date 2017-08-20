Вертолет Ми-8 сбросил 155 тонн воды при тушении природного пожара под Волгоградом

СМИ: боевики выпустили снаряд по выставочному комплексу близ ДамаскаМеждународная панорама 20 августа, 14:48
Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в КрымуЭкономика и бизнес 20 августа, 14:48
Меньков пропустит этап "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме, так как не получил приглашенияСпорт 20 августа, 14:41
Копьеметательница Ребрик, получившая на ЧМ травму плеча, возобновит тренировки в октябреСпорт 20 августа, 14:16
Глава ВФГБК рассчитывает на третье место российских гребцов в общем зачете ЧМСпорт 20 августа, 14:15
Вертолет Ми-8 сбросил 155 тонн воды при тушении природного пожара под ВолгоградомБезопасная жизнь 20 августа, 14:07
Эксперт: решение Еськова показать вторую карточку Самедову было абсолютно правильнымСпорт 20 августа, 13:56
Кириенко: смена главы Кемеровской области не предполагаетсяПолитика 20 августа, 13:52
Кириенко: соглашение между Россией и Татарстаном сыграло историческую рольПолитика 20 августа, 13:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛГОГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Около 155 тонн воды сбросил вертолет Ми-8 Южного регионального центра МЧС при тушении природного пожара под Волгоградом. Об этом ТАСС сообщил замначальника пресс-службы областного главка МЧС Дмитрий Доценков.
"Вертолет Ми-8 оснащен водосливным устройством, он набирает воду из ближайшего к поселку Каменный Буерак водоема. На 13:00 мск вертолет совершил 31 сброс воды общим объемом 155 тонн", - сказал Доценков. Он уточнил, что "сейчас вертолет улетел на дозаправку топливом, после чего продолжит сбрасывать воду на тлеющие очаги пожара".
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 прибыл в воскресенье утром из Ростова для проведения мониторинга пожарной обстановки вблизи поселка Каменный Буерак под Волгоградом, а также сброса воды в труднодоступные места, куда затруднен проезд пожарной техники.
Информация о возгорании сухой растительности на границе Городищенского района Волгоградской области и Дзержинского района Волгограда поступила в субботу днем. Площадь пожара составляет 300 га. В 21:10 мск субботы пожар был локализован. Работы по ликвидации возгорания продолжаются, в них задействованы около 100 человек и 45 единиц техники.
По данным МЧС, военные Волгоградского гарнизона, а также полицейские, которые помогали в тушении пожара, в данный момент убыли в места постоянной дислокации.