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Вертолет Ми-8 сбросил 155 тонн воды при тушении природного пожара под Волгоградом

Общество Безопасная жизнь
20 августа, 14:07 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 20, августа. /ТАСС

Пожар на площади 300 га ликвидируют 100 человек и 45 единиц техники

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© Пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Около 155 тонн воды сбросил вертолет Ми-8 Южного регионального центра МЧС при тушении природного пожара под Волгоградом. Об этом ТАСС сообщил замначальника пресс-службы областного главка МЧС Дмитрий Доценков.

"Вертолет Ми-8 оснащен водосливным устройством, он набирает воду из ближайшего к поселку Каменный Буерак водоема. На 13:00 мск вертолет совершил 31 сброс воды общим объемом 155 тонн", - сказал Доценков. Он уточнил, что "сейчас вертолет улетел на дозаправку топливом, после чего продолжит сбрасывать воду на тлеющие очаги пожара".

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 прибыл в воскресенье утром из Ростова для проведения мониторинга пожарной обстановки вблизи поселка Каменный Буерак под Волгоградом, а также сброса воды в труднодоступные места, куда затруднен проезд пожарной техники.

Информация о возгорании сухой растительности на границе Городищенского района Волгоградской области и Дзержинского района Волгограда поступила в субботу днем. Площадь пожара составляет 300 га. В 21:10 мск субботы пожар был локализован. Работы по ликвидации возгорания продолжаются, в них задействованы около 100 человек и 45 единиц техники.

По данным МЧС, военные Волгоградского гарнизона, а также полицейские, которые помогали в тушении пожара, в данный момент убыли в места постоянной дислокации.

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