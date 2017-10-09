Как тушили ростовский рынок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Работу пожарных на загоревшемся крупнейшем вещевом оптовом рынке Ростова-на- Дону осложняли люди, выносившие вещи и толпившиеся вокруг. Тушение начали только после того, как вызвали ОМОН и Росгвардию. Об этом рассказали ТАСС представители МЧС.

Пожар на рынке произошел в воскресенье, 8 октября. В 01:54 мск понедельника огонь был локализован на площади 6 тыс. квадратных метров. Пожар разбит на четыре участка, ликвидировано открытое горение на двух из них.

При поддержке ОМОНа

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Ростовской области, сообщение о пожаре поступило в 21:08. Первые подразделения прибыли на место в течение нескольких минут. Возгорание возникло в двухэтажном торговом павильоне, потом огонь перекинулся на крытые торговые ряды.

"Был поток людей, они выносили имущество, лезли в драку. [Пришлось] вызвать ОМОН, Росгвардию. Здесь мало водоисточников, с этим были проблемы: для тушения использовалась только вода", - сообщил ТАСС замначальника управления Ярослав Гладченко, отметив, что у строений "вообще нет степени огнестойкости".

Об этом же рассказывает и один из работавших на месте пожарных: "Сразу не могли начать тушить, потому что мешали люди, которые выносили вещи. Пришлось вызвать ОМОН, только тогда начали тушить".

Начальник управления пожарно-спасательных сил Южного регионального центра МЧС России Илья Константинов также отметил, что из-за большого скопления торговцев у пожарных возникли сложности - люди мешали им пройти внутрь и организовать работу.

"На первоначальном этапе была большая площадь пожара... Очень большая пожарная нагрузка, сложность во вскрытии контейнеров. Поэтому [пожар] стал распространяться во все стороны… Несмотря на это, все силы и средства прибыли вовремя и были сосредоточены на решающем направлении", - добавил собеседник.

Сгорело все

Людей на территорию, где произошел пожар, не пускают. Но многие из тех, кто прибыл сюда ночью, остаются около рынка.

Одна из работавших на рынке женщин, представившаяся Лин, рассказала ТАСС, что свой товар она вынести не успела. "Наш ущерб - около 3 миллионов рублей. <…> Надеемся, что рынок поможет хотя бы восстановить павильон", - добавила она.

Ее коллега Наталья сообщила, что у нее сгорели два павильона, в каждом из которых было товара примерно на 15 миллионов рублей. При этом имущество не было застраховано.

По словам еще одной предпринимательницы, торговля в последнее время и так шла плохо, а теперь еще и убытки из-за пожара. "[Я] 15 лет торговала, а сейчас все сгорело, вынести удалось совсем мало вещей. У нас было четыре павильона, все под реализацию. Теперь не знаю, что делать", - рассказывает женщина.

Одна из торговавших на рынке женщин рассказала ТАСС, что в общей сложности повреждено около 700 павильонов. По словам другой, "все тут пострадали". Торговцы сообщили, что утром в понедельник с ними встретился директор рынка, который обещал помочь и восстановить павильоны.

В МЧС не уточняют, сколько павильонов пострадало от огня. По информации МВД, их сгорело около 500.

Сварка или поджог?

Несмотря на то, что на двух из четырех участков пожар потушен полностью, а еще на двух ликвидировано открытое горение, над рынком до сих пор поднимается столб густого черного дыма. Один из работающих на месте пожарных уточнил, что на данный момент продолжают тлеть несколько десятков павильонов.

"Сейчас пожарные вскрывают кровлю, чтобы залить сверху. Проводятся следственные действия. Ориентировочно, возгорание началось в центре [рынка]", - сообщил замначальника главка МЧС Ярослав Гладченко.

Работники рынка выдвигают разные версии пожара: некоторые грешат на проводившиеся накануне сварочные работы, другие утверждают, что это мог быть поджог.

Ни в МЧС, ни в полиции о причинах произошедшего пока не говорят. "О версиях говорить пока рано", - сказала ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Устименко.