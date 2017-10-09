Работники горящего в Ростове-на-Дону рынка пытались спасти товар от пожара

Поделиться {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '01:46'}} {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '01:46'}} {{qualityItem | uppercase}} SD .mp4 Среднее качество AU .mp3 (1.63 MB) Аудио дорожка Пожар на рынке в Ростове-на-Дону © ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Работники и арендаторы торговых точек горящего крупнейшего в Ростове-на-Дону оптового вещевого рынка региона "Восточный" сумели спасти небольшую часть товара, передает корреспондент ТАСС с места ЧП в понедельник.

В воскресенье вечером произошел пожар на оптовом вещевом рынке в Ростове-на-Дону. Пожару присвоен повышенный четвертый ранг сложности. В настоящее время огнем охвачено 6 тыс. кв. м, частично обрушилась кровля, в тушении задействованы около 400 человек и 50 единиц техники. Угрозы распространения огня на жилой сектор нет.

"Мне позвонили и сказали, что пожар на "Верхнем Темернике" (народное название рынка "Восточный" - прим. ТАСС). Успели вытащить товар всего на 50-100 тыс. [рублей], было намного больше. Не знаем, что делать с товаром, машины сюда не пускают", - рассказала корреспонденту ТАСС одна из торговцев Тамара.

В спасении товара участвуют также те, кто работает на уцелевших точках (горит только часть рынка). "Нам позвонили, сказали - пожар на рынке. Мы приехали, стали людям помогать выносить товар. Мой товар на "нижнем" рынке, там не горит, здесь кто успел - вынесли, а многие нет", - поделилась продавец Аида.

В настоящее время продолжается интенсивное горение на двух из четырех участков, на двух участках распространение огня ограничено. Как рассказал журналистам на месте ЧП начальник управления пожаротушения Южного регионального центра МЧС России Илья Константинов, в очаге пожара - контейнеры с товаром.

Восточный - самый крупный оптовый вещевой рынок Ростова и области. На месте десятки людей сидят вокруг рынка на тюках с товаром.