Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован на 6 тыс. кв. м

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Пожар на крупном вещевом рынке в Ростове-на-Дону локализован на площади 6 тыс. кв. м, сообщил журналистам в понедельник начальник управления пожаротушения Южного регионального центра МЧС России Илья Константинов.
"Есть локализация, 6 тыс. кв. м.", - сказал он.
Ранее сообщалось о том, что огнем охвачено 6 тыс. кв. м, произошло обрушение части кровли.