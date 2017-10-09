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Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован на 6 тыс. кв. м

Происшествия
9 октября, 2:09 UTC+3
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Материал из 1 страницы

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Пожар на рынке в Ростове-на-Дону © ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Пожар на крупном вещевом рынке в Ростове-на-Дону локализован на площади 6 тыс. кв. м, сообщил журналистам в понедельник начальник управления пожаротушения Южного регионального центра МЧС России Илья Константинов.

"Есть локализация, 6 тыс. кв. м.", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что огнем охвачено 6 тыс. кв. м, произошло обрушение части кровли.

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