Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован на 6 тыс. кв. м

Поделиться {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '01:46'}} {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '01:46'}} {{qualityItem | uppercase}} SD .mp4 Среднее качество AU .mp3 (1.63 MB) Аудио дорожка Пожар на рынке в Ростове-на-Дону © ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Пожар на крупном вещевом рынке в Ростове-на-Дону локализован на площади 6 тыс. кв. м, сообщил журналистам в понедельник начальник управления пожаротушения Южного регионального центра МЧС России Илья Константинов.

"Есть локализация, 6 тыс. кв. м.", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что огнем охвачено 6 тыс. кв. м, произошло обрушение части кровли.