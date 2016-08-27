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Суд по делу об экстрадиции россиянина Сергея Миронова может пройти 29 августа

Международная панорама
27 августа, 23:00 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 27, августа. /ТАСС
Ранее ТАСС в посольстве РФ в Армении сообщили, что представительство занимается вопросом соотечественника Сергея Миронова
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ЕРЕВАН, 27 августа. /ТАСС/. Вопрос об экстрадиции в США гражданина РФ Сергея Миронова, задержанного в Ереване по подозрению в незаконной торговле оружием, может быть рассмотрен судом Армении в понедельник, 29 августа. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил адвокат россиянина Карен Нерсесян.

"Армянский суд, скорее всего в понедельник, будет решать вопрос о законности и обоснованности запроса властей США и будет решать вопрос выдачи его (Миронова)", - сказал адвокат. По его словам, Миронову при задержании не было представлено никаких документов. "При задержании объявили, что он вроде подозревается в причастности то ли к торговле оружием, то ли к каким-то технологиям, то ли к отмыванию денег на сумму $50 тысяч", - добавил он.

Нерсесян подчеркнул, что, по данным российского отделения Интерпола, его подзащитный "никогда не был в розыске".

Ранее ТАСС в посольстве РФ в Армении сообщили, что представительство занимается вопросом соотечественника Сергея Миронова. В настоящее время россиянин допрашивается в Службе национальной безопасности Армении. Комментариями представителей ни этого ведомства, ни полиции ТАСС пока не располагает.

По данным СМИ, 30-летний специалист в сфере информационных технологий, объявленный в международный розыск по запросу США, был задержан в международном аэропорту Звартноц. Американские власти подозревают его в незаконной торговле оружием. В момент задержания рядом с Мироновым находилась его жена, которая и сообщила в посольство РФ о случившемся.

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Посольство РФ в Армении занимается вопросом задержанного россиянина Сергея Миронова

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