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СМИ: Анкара требует от Берлина дистанцироваться от резолюции о геноциде армян

Международная панорама
28 августа, 1:15 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
"Федеральное правительство должно пояснить, что понятие "геноцид" не имеет юридического значения", - приводит Spiegel online слова высокопоставленного турецкого дипломата
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БЕРЛИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Власти Турции готовы пустить на базу Инджирлик немецких депутатов, но в обмен Анкара требует от правительства ФРГ дистанцироваться от принятой Бундестагом резолюции, в которой массовые убийства армян в Османской империи названы геноцидом. Об этом в субботу сообщило издание Spiegel online.

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"Турецкая сторона ни больше ни меньше требует, чтобы правительство Германии дистанцировалось от резолюции парламента", - пишет издание. Оно приводит слова высокопоставленного турецкого дипломата, который заявил: "Мы можем жить с тем, что Бундестаг принял такую резолюцию, но федеральное правительство должно пояснить, что понятие "геноцид" не имеет юридического значения".

По данным издания, государственный министр в МИД ФРГ Михаэль Рот недавно во время визита в Турцию заявил, что в резолюции речь идет также об ответственности тогдашней Германской империи за убийства армян. Он указал на то, что документ не направлен против нынешних властей Турции.

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Тем не менее, "турецкое правительство хочет, чтобы кабмин ФРГ дистанцировался от резолюции на самом высоком уровне - лучше всего, чтобы это сделал глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер или канцлер Ангела Меркель", пишет издание. "Еще лучше для властей Турции было бы, если бы канцлер посетила Анкару", - отмечает Spiegel online.

Отношения между ФРГ и Турцией существенно ухудшились из-за принятия парламентом ФРГ резолюции о геноциде армян в Османской империи. После этого Анкара отказалась пустить на базу Инджирлик немецких депутатов во главе со статс- секретарем в Минобороны ФРГ Ральфом Браукзипе.

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