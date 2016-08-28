СМИ: Анкара требует от Берлина дистанцироваться от резолюции о геноциде армян

БЕРЛИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Власти Турции готовы пустить на базу Инджирлик немецких депутатов, но в обмен Анкара требует от правительства ФРГ дистанцироваться от принятой Бундестагом резолюции, в которой массовые убийства армян в Османской империи названы геноцидом. Об этом в субботу сообщило издание Spiegel online.

"Турецкая сторона ни больше ни меньше требует, чтобы правительство Германии дистанцировалось от резолюции парламента", - пишет издание. Оно приводит слова высокопоставленного турецкого дипломата, который заявил: "Мы можем жить с тем, что Бундестаг принял такую резолюцию, но федеральное правительство должно пояснить, что понятие "геноцид" не имеет юридического значения".

По данным издания, государственный министр в МИД ФРГ Михаэль Рот недавно во время визита в Турцию заявил, что в резолюции речь идет также об ответственности тогдашней Германской империи за убийства армян. Он указал на то, что документ не направлен против нынешних властей Турции.

Тем не менее, "турецкое правительство хочет, чтобы кабмин ФРГ дистанцировался от резолюции на самом высоком уровне - лучше всего, чтобы это сделал глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер или канцлер Ангела Меркель", пишет издание. "Еще лучше для властей Турции было бы, если бы канцлер посетила Анкару", - отмечает Spiegel online.

Отношения между ФРГ и Турцией существенно ухудшились из-за принятия парламентом ФРГ резолюции о геноциде армян в Османской империи. После этого Анкара отказалась пустить на базу Инджирлик немецких депутатов во главе со статс- секретарем в Минобороны ФРГ Ральфом Браукзипе.

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