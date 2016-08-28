В Венесуэле снимут фильм и сериал об экс-президенте Уго Чавесе

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. В Венесуэле снимут художественный фильм и сериал о жизни лидера боливарианской революции и бывшего президента республики Уго Чавеса. Об этом сообщил глава государства Николас Мадуро.

Работать над фильмом будут режиссер Роман Чальбауд и сценарист Луис Брито Гарсия. В основу ленты лягут воспоминая людей, которые лично знали Чавеса, а также книга испанского политолога и журналиста Игнасио Рамонета "Уго Чавес. Моя первая жизнь". В нее вошли более 200 часов бесед автора с бывшим президентом, в которых тот вспоминал свое детство и молодость.

Как отметил Мадуро, венесуэльский фильм станет ответом на проект американской кинокомпании Sony, которая в настоящее время снимает сериал про Чавеса. Экс-главу государства в нем сыграет колумбийский актер Андрес Парра, известный по роли наркобарона Пабло Эскобара. "Мы не позволим транснациональной корпорации исказить образ нашего Уго Чавеса", - подчеркнул Мадуро.

Биография Уго Чавеса Уго Чавес © AP Photo/Fernando Llano Уго Чавес родился 28 июля 1954 года в местечке Сабанета (штат Баринас). В 1975 году он окончил Военную академию Венесуэлы, после чего служил в военно-десантных войсках, а затем в спецназе. В феврале 1992 года Чавес возглавил попытку военного переворота с целью свержения правительства Карлоса Андреса Переса, но был арестован и заключен в тюрьму. После амнистии в 1994 году он был уволен из армии и посвятил себя политической борьбе, создав в 1994 году организацию Движение Пятая Республика, основным программным положением которой стало создание в Венесуэле демократического общества социальной справедливости.



В декабре 1998 года Чавес впервые был избран главой государства, после чего переизбирался три раза. В 2011 году стало известно о болезни президента. В одной из клиник кубинской столицы он перенес несколько онкологических операций, прошел курс лучевой и химиотерапии, которых оказалось недостаточно, чтобы побороть рак. Чавес скончался 5 марта 2013 года.