В Венесуэле снимут фильм и сериал об экс-президенте Уго Чавесе

Инфантино в ответ на обвинения заявил, что летал на самолете друга, а не за счет ФИФАСпорт 28 августа, 11:26
Футболист "Лацио" Маурисио, на которого претендует "Спартак", сообщил об уходе из клубаСпорт 28 августа, 11:12
В Венесуэле снимут фильм и сериал об экс-президенте Уго ЧавесеМеждународная панорама 28 августа, 11:11
Медведев поздравил работников угольной промышленности с профессиональном праздникомЭкономика и бизнес 28 августа, 10:55
Аксенов назвал возрождение отрасли виноделия стратегической задачей КрымаЭкономика и бизнес 28 августа, 10:47
Турецкая армия направила в сирийский Джараблус подкрепление и боеприпасыМеждународная панорама 28 августа, 10:39
Японский самолет MRJ второй раз подряд вернулся в аэропорт Нагои из-за неполадокЭкономика и бизнес 28 августа, 10:32
Крупные силы ВС РФ передислоцированы в ЮВО в рамках ученийАрмия и ОПК 28 августа, 10:28
Тренер "Анжи": чемпионат России по футболу по своему уровню приближается к топ-лигам мираСпорт 28 августа, 10:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. В Венесуэле снимут художественный фильм и сериал о жизни лидера боливарианской революции и бывшего президента республики Уго Чавеса. Об этом сообщил глава государства Николас Мадуро.
Работать над фильмом будут режиссер Роман Чальбауд и сценарист Луис Брито Гарсия. В основу ленты лягут воспоминая людей, которые лично знали Чавеса, а также книга испанского политолога и журналиста Игнасио Рамонета "Уго Чавес. Моя первая жизнь". В нее вошли более 200 часов бесед автора с бывшим президентом, в которых тот вспоминал свое детство и молодость.
Как отметил Мадуро, венесуэльский фильм станет ответом на проект американской кинокомпании Sony, которая в настоящее время снимает сериал про Чавеса. Экс-главу государства в нем сыграет колумбийский актер Андрес Парра, известный по роли наркобарона Пабло Эскобара. "Мы не позволим транснациональной корпорации исказить образ нашего Уго Чавеса", - подчеркнул Мадуро.