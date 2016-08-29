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Главнокомандующий РВСК отдал приказ своим подразделениям прекратить огонь

Международная панорама
29 августа, 4:57 UTC+3 БОГОТА /Корр. ТАСС, Антон Шамшин
Родриго Лондоньо Эчеверри отметил, что "вся вражда и злоба должны остаться в прошлом"
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© AP Photo/Fernando Vergara

БОГОТА, 29 августа. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Главнокомандующий повстанческой группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) Родриго Лондоньо Эчеверри (по кличке "Тимошенко" - прим. ТАСС) приказал всем подразделениям РВСК присоединиться к режиму прекращения огня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальном сайте РВСК.

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"Как главнокомандующий центральным штабом РВСК приказываю всем нашим командирам, подразделениям, всем до исключения бойцам окончательно прекратить огонь и враждебные действия против колумбийского правительства с 00:00 (08:00 мск) этого понедельника", - приводит сайт слова из выступления Лондоньо Эчеверри в Гаване.

"Всем солдатам, морским пехотинцам, пилотам военно-воздушных сил, сотрудникам полиции, органам безопасности и разведки страны мы хотим выразить наш призыв к примирению", - сказал он, отметив, что "вся вражда и злоба должны остаться в прошлом".

"Сегодня, как никогда, мы жалеем о стольких жертвах войны. Сегодня, как никогда, мы хотим обнять вас как соотечественников и начать работать вместе ради новой Колумбии. Война закончилась", - заявил главнокомандующий РВСК.

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