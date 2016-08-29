МВД Армении подтвердило, что россиянин Миронов арестован по запросу США

ЕРЕВАН, 29 августа. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Полиция Армении подтвердила, что россиянин Сергей Миронов арестован здесь по запросу американской стороны. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"26 августа, в 16:20 (15:20 мск), сотрудниками ГУБОП полиции Армении и линейного отдела полиции по Ереванскому международному аэропорту "Звартноц" в аэропорту задержан и подвергнут приводу в ГУБОП 30-летний гражданин России Сергей Миронов", - отмечается в сообщении. Он "с 11 марта 2016 года на международном уровне разыскивается правоохранительными органами США за совершение преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса" этой страны, отметили в полиции. Это предварительное согласие на нарушение закона об экспорте оружия, попытка нарушения закона о контроле над экспортом оружия, предварительное согласие на отмывание денег и отмывание денег.

Мерой пресечения в отношении Миронова избран арест, он переведен в место содержания арестованных управления полиции Армении по Еревану.