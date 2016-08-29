Турция предупредила Дамаск об операции "Щит Евфрата" в Сирии при помощи РФ

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АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Турция предупредила власти Дамаска при посредничестве России об операции турецких ВС в Сирии 24 августа. Об этом заявил вице-премьер турецкого правительства Нуман Куртулмуш, высказывания которого передает турецкий телеканал NTV.
"Заинтересованные стороны были предупреждены об операции "Щит Евфрата", в том числе власти Дамаска", - сказал Куртулмуш. "Они получили информацию через Россию", - добавил он. Ранее Анкара указывала, что не выходила на связь с властями Сирии и напрямую не сообщала им об операции.
Куртулмуш также, что Анкара не намерена сохранять свое военное присутствие в Сирии постоянно.
"У нас нет цели остаться в Сирии на постоянной основе. Турция не оккупант, и она не вступила в войну и не вступит. Но наша армия не станет просто наблюдать, если в регионе будут появляться угрозы против нее самой", - сказал он. Куртулмуш отметил, что "целью операции ("Щит Евфрата") является очистка региона от "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ)".
"Также целью является предотвращение того, чтобы ДС и СНС (курдские вооруженные формирования, партия "Демократический союз" и Силы народной самообороны) создали коридор в регионе. Если это произойдет, то будет означать раскол Сирии", - заявил он. Под "коридором" вице-премьер имел в виду территории, освобожденные от ИГ на севере САР, контроль над которыми хотят получить сирийские курды.