ВВС Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана в Ираке

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. ВВС Турции произвели серию налетов на позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на военные источники в Турции.

По данным агентства, операция была проведена в регионе Гара. Информации о потерях сторон к этому часу не поступало.