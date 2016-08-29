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ВВС Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана в Ираке

Международная панорама
29 августа, 17:19 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 29, августа. /ТАСС
Операция была проведена в регионе Гара
Материал из 1 страницы
© EPA/INGO WAGNER

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. ВВС Турции произвели серию налетов на позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на военные источники в Турции.

По данным агентства, операция была проведена в регионе Гара. Информации о потерях сторон к этому часу не поступало.

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