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Пожертвования в Фонд Клинтонов стали причиной перепалки двух ведущих СМИ США

Международная панорама
30 августа, 2:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Телекомпания CNN обвинила информационное агентство Associated Press в том, что оно опубликовало материал на эту тему, только чтобы оправдать шестилетнее журналистское расследование
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© EPA/DAI KUROKAWA

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Пожертвования в Фонд семьи Клинтон (Clinton Foundation) стали причиной раздора между ведущими американскими СМИ. Телекомпания CNN обвинила информационное агентство Associated Press (AP) в том, что оно опубликовало материал на эту тему, только чтобы оправдать шестилетнее журналистское расследование.

Долгое расследование

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"Возникает более глобальный вопрос, зачем AP вообще опубликовало этот материал", - заявил в минувшие выходные ведущий одной из передач CNN Брайан Стелтер. "Они провели долгое расследование. Они хотели продемонстрировать, что проделали работу? Или они хотели показать, что что-то откопали, даже если это что-то не имеет большого значения?" - задал он риторический вопрос. Сотрудник телекомпании Дилан Баерс в понедельник упрекнул AP в попытке "ввести в заблуждение" другие СМИ и читателей с помощью анонса публикации, который был составлен в сенсационном ключе в отличие от содержания самого материала.

На прошлой неделе AP, ссылаясь на документы Госдепартамента, информировало, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, занимая пост госсекретаря (2009-2013 гг.), активно контактировала с частными лицами. Из 154 таких лиц 85 перечисляли деньги Фонду или иным способом поддерживали его международные благотворительные программы. AP утверждает, что общая сумма пожертвований от этих людей составила $156 млн.

Исполнительный редактор агентства Кэтлин Кэрролл информировала, что в основу публикации были положены дневники Хиллари Клинтон только за два года работы во главе Госдепартамента. Чтобы получить их в свое распоряжение, AP потребовались шесть лет и долгая судебная тяжба. "Вопрос для нас заключается в том, почему Госдепартамент так отчаянно сопротивлялся и не хотел отдавать нам эти дневники", - ответила она на обвинения CNN.

Залог входного билета

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Агентство в своем материале заключило, что "передача денег фонду стала залогом входного билета для личного общения с Клинтон". В штабе самой бывшей первой леди с такими выводами не согласились. "Они взяли лишь небольшой отрезок ее пребывания на посту госсекретаря, меньше половины от всего этого периода, лишь небольшую часть встреч, думаю, меньше 3%", - сказал в интервью телеканалу CNN главный стратег кампании Клинтон Джоэль Бененсон. "Эта женщина провела более 17 тыс. встреч с мировыми лидерами, представителями правительств, госслужащими США. А они проанализировали только 185 встреч и пытаются сделать какие-то выводы", - добавил он.

Фонд семьи Клинтон основан в 2000 году, с того времени более шести тыс. спонсоров перевили на его счета свыше $2 млрд.

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