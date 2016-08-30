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КНР шокирована взрывом у своего посольства в Бишкеке

Международная панорама
30 августа, 10:48 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин
Ранения получили три работавших на территории дипломатического представительства местных жителя
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© AP Photo/ Vladimir Voronin

ПЕКИН, 30 августа. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Китай глубоко шокирован взрывом автомобиля у своего посольства в Бишкеке. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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"Сегодня утром посольство КНР в Киргизии было атаковано автомобилем со взрывным устройством. Это привело к ранениям трех сотрудников учреждения. Мы шокированы этим актом насилия. МИД КНР принимает все необходимые экстренные меры, также мы поддерживаем контакт с киргизской стороной и просим Бишкек принять все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских граждан и учреждений", - отметила она.

Неизвестный на автомобиле Mitsubishi  пытался протаранить ворота посольства КНР, после чего прогремел взрыв. По предварительным данным, взрывчатка находилась внутри машины. Зданию посольства, а также близлежащим домам в результате теракта нанесен существенный ущерб.

Находившийся в салоне автомобиля человек погиб на месте. Ранения получили три работавших на территории дипломатического представительства местных жителя. Среди китайских дипломатов пострадавших нет.

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