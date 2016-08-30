Сийм Каллас выдвинут кандидатом на второй тур выборов президента Эстонии

ТАЛЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Почетный председатель Партии реформ (ПР), бывший еврокомиссар Сийм Каллас выдвинут кандидатом для участия в намеченном на вторник втором туре выборов президента страны, который состоится в национальном парламенте. Его кандидатуру во вторник утром представили ПР вместе с их партнером по правящей коалиции Социал-демократической партией (СДП).

В общей сложности кандидатуру Калласа выдвинули 44 депутата парламента (Рийгикогу) при необходимом 21 голосе. Другими кандидатами на выборах, второй тур которых состоится во вторник в парламенте в 12:00 (время совпадает с московским), станут выдвинутый входящим в правящую коалицию Союзом Отечества и Республики вместе со Свободной партией Эстонии Аллар Йыкс (21 голос), а также Майлис Репс (26 голосов) от Центристской партии Эстонии (ЦПЭ).

Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать не менее двух третей голосов депутатов (68 из 101). Как накануне заявил корреспонденту ТАСС депутат от Партии реформ Денис Бородич, скорее всего такого результата не удастся добиться ни одному из кандидатов. В этом случае двое кандидатов, набравших во втором туре наибольшее число голосов, выйдут в третий тур, который запланирован на вторник на 16:00.

Местные политические эксперты ожидают, что наиболее вероятными участниками третьего тура станут Сийм Каллас и Майлис Репс, которая представляет крупнейшую и одну из самых популярных в стране Центристскую партию. ЦПЭ выступает за права русскоязычного меньшинства, в частности поддерживает право на школьное образование в Эстонии на русском языке.

Если ни одного из кандидатов в третьем туре не поддержат 68 депутатов, в течения месяца будет созвана Коллегия выборщиков, состоящая из 335 человек, включая депутатов парламента и представителей советов местных самоуправлений, которая проведет собственное голосование.

В минувший понедельник парламент Эстонии не смог на внеочередном заседании избрать в первом туре нового президента страны. За спикера парламента Эйки Нестора отдали голоса 40 депутатов, Репс получила голоса 26 депутатов, за Йыкса высказались 25 парламентариев.