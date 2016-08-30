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Здания иностранных посольств в Киргизии охраняются в усиленном режиме

Международная панорама
30 августа, 12:34 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Это не связано с терактом в Бишкеке, заявили в ведомстве
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БИШКЕК, 30 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Охрана расположенных на территории Киргизии посольств иностранных государств осуществляется в усиленном режиме, однако это не связано с терактом возле посольства Китая в республике.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД Киргизии.

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По словам сотрудников ведомства, несколько дней назад личный состав министерства был переведен на усиленный режим несения службы в связи с предстоящим 31 августа празднованием Дня независимости Киргизии. "Еще до сегодняшнего инцидента все важные стратегические объекты в стране, в том числе посольства иностранных государств, были взяты под усиленную охрану", - отметили в министерстве.

Между тем, как заявили  ТАСС в посольстве России в Киргизии, в связи с нападением на диппредставительство Китая в Бишкеке никаких дополнительных мер безопасности по охране посольства РФ принято не будет. В посольстве США в Киргизии ТАСС отказались комментировать вопросы безопасности, сославшись на выходной день.

Во вторник примерно в 10 часов утра по местному времени (07:00 мск) в Бишкеке террорист-смертник протаранил на автомобиле ворота посольства Китая. Проехав приблизительно около 50 метров, автомашина взорвалась. Находившийся в ее салоне террорист погиб на месте. Различные ранения при этом получили трое киргизских граждан, которые в этот момент находились на территории посольства, среди китайских дипломатов пострадавших нет.

На месте взрыва продолжают работать оперативно-следственные группы правоохранительных органов Киргизии. 

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