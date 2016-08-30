Генпрокуратура Украины собрала более 800 томов материалов против чиновников и военных РФ

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Главная военная прокуратура (ГПУ) Украины собрала более 800 томов материалов в уголовном деле против представителей власти и должностных лиц Вооруженных сил РФ, которых Киев обвиняет в ведении агрессивной войны против Украины в сговоре с террористическими группировками.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Объем материалов уголовного дела составляет более 800 томов (из них 350 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно") - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, следствием охвачен период с февраля 2014 года. В рамках дела допрошено более 1,4 тыс. потерпевших, более 2 тыс. свидетелей, проведено более 1,8 тыс. судебных экспертиз, а также добыто свыше 100 тыс. единиц вещественных доказательств, добавил он.

Генпрокурор также сообщил, что информация о ходе расследования и перспективы привлечения виновных к уголовной ответственности предоставит на заседании комитета Верховной рады по вопросам безопасности и обороны 7 сентября.

Ранее, 22 августа, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовные дела в отношении министра обороны РФ Сергею Шойгу и еще 17 высокопоставленных чиновников. По словам Луценко, среди обвиняемых - советник президента РФ (Сергей Глазьев), бывший уполномоченный представитель президента РФ в Крымском федеральном округе (Олег Белавенцев), министр обороны РФ и два его заместителя, и еще 10 генералов из числа высшего командования Вооруженных сил РФ.

Генпрокурор тогда заявил, что все эти лица обвиняются в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и гражданской безопасности, мира и международного правопорядка.

Ответные действия России

24 августа Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении министра обороны Украины и начальника Генштаба этой страны о применении запрещенных методов войны по фактам артобстрелов гражданского населения в Донбассе.

"Следствием получены достаточные данные, что противоправные действия в отношении гражданского населения совершались по приказу высшего военного руководства Украины - министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба Министерства обороны Украины Виктора Муженко, бывшего командира Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Анатолия Пушнякова, действующего командира Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергея Попко, командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова", - сообщили в СК.

В отношении указанных лиц них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").

Позднее Полторак заявил, что уголовное дело, открытое в РФ против него, является показателем того, что руководство украинской армии все делает правильно.

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