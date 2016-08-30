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Опрос: количество граждан Украины, желающих покинуть родину, значительно выросло за год

Международная панорама
30 августа, 18:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, августа. /ТАСС
Опрос проводился в июле по всей Украине среди городских жителей в возрасте от 18 до 55 лет
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© EPA/ROMAN PILIPEY

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Количество граждан Украины, желающих покинуть страну, за последний год значительно увеличилось. Как свидетельствуют данные опроса TNS Online Track, обнародованные во вторник, 65 процентов респондентов сообщили о намерении выехать за рубеж.

"Из них треть опрошенных сказали, что не имеют возможности эмигрировать, а каждый восьмой хотел бы выехать временно, пока ситуация в стране не стабилизируется", - отметила компания. В то же время 20 процентов украинцев намерены покинуть Украину, и это вдвое больше, чем показал опрос годом ранее.

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Как свидетельствуют результаты исследования, о переезде на постоянное место жительства за рубеж чаще думают мужчины (24 процента). При этом треть представителей старшей возрастной группы не готовы покинуть родину, тогда как к этому готова пятая часть украинской молодежи.

TNS Online Track проводила опрос в июле по всей Украине среди городских жителей в возрасте от 18 до 55 лет.

За последние годы Украина стала государством с высоким уровнем эмиграции. На протяжении лишь 2014-2015 годов за пределы страны выехало 900 тысяч 600 человек, в частности, почти 750 тысяч - в Россию и пытались получить там статус беженцев. А около 81 тысячи человек выбрали местом постоянного проживания Белоруссию, другие страны Европы - почти 5 тысяч. По данным статистики, почти 55 тысяч граждан уехали в другие страны мира в течение последних двух лет.

Подавляющая часть оставляющих родину - трудовые мигранты, которые отчаялись наладить жизнь на Украине. Всего же с 1991 года, по официальным данным, из Украины выехали 4,5 млн человек - трудовых мигрантов. В то же время, по мнению экспертов, реально их количество достигает 7-7,5 млн человек.

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