Четверо участников митинга в поддержку Руссефф задержаны в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Четверо участников митинга в поддержку Дилмы Руссефф, временно отстраненной от должности президента Бразилии, были задержаны в крупнейшем городе южноамериканской страны Сан-Паулу. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, еще несколько десятков протестующих дежурят у дверей полицейского участка в ожидании освобождения задержанных, которым в ближайшее время могут быть предъявлены обвинения в порче общественного имущества.

Участники акций протеста, выступающие против импичмента Дилмы Руссефф, перекрыли автотрассы в нескольких регионах страны. Манифестации были организованы в штатах Сан-Паулу, Сеара и Риу-Гранди-ду-Сул. Протестующие подожгли автомобильные покрышки на автострадах, которые ведут в крупные города. Утром из-за действий манифестантов в этих районах образовались серьезные пробки. Многие участники акций держали в руках плакаты с лозунгом "Долой Темера!" (речь идет об исполняющем обязанности президента Бразилии Мишеле Темере, который в случае отставки Руссефф возглавит страну до конца 2018 года - прим. корр. ТАСС).

В Федеральном сенате (верхней палате парламента) Бразилии началось заседание, в ходе которого законодатели должны принять решение по вопросу окончательной отставки Руссефф. Ожидалось, что дебаты продлятся около 17 часов, после чего состоится итоговое голосование. Однако позднее председатель Федерального верховного суда (ФВС) Рикарду Левандовски признал, что финальное обсуждение инициативы об импичменте может затянуться, в связи с чем решение, скорее всего, будет вынесено только в среду, 31 августа.

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.