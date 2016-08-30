Госдеп: США не тревожат перспективы сближения РФ и Японии и их саммиты

ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США не испытывают обеспокоенности по поводу перспектив сближения Москвы и Токио, а также проведения Россией и Японией на нынешнем этапе двусторонних встреч на высшем уровне. С таким заверением выступил на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби, комментируя текущие межправительственные контакты Москвы и Токио и планы организации визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре.

"Мы не обеспокоены и не встревожены двусторонними отношениями России и Японии, и мы (США) предоставим им самим определять, каким будут эти отношения", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом он заявил, что, по мнению США, "был определенный прогресс в имплементации" минских договоренностей, призванных завершить конфликт на востоке Украины, с которым Вашингтон прежде увязывал нормализацию связей Запада с Россией. "И это хорошо - прогресс с обеих сторон (конфликта на Украине)", - отметил американский дипломат.

Тем не менее, подчеркнул Кирби, "в нашем взгляде ничего не изменилось, (сейчас) все еще не время для того, чтобы вести дела с Россией, как прежде, по широкому спектру вопросов, учитывая те обеспокоенности, которые у нас имеются насчет их (россиян) действий на Украине,.. и до сих пор существующей напряженности".