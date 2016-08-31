СМИ: сторонники Руссефф организовали "похороны демократии" в бразильской столице

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Сторонники Дилмы Руссефф, отстраненной от должности президента Бразилии в рамках процесса импичмента, во вторник вечером организовали акцию протеста против ее отставки в столице страны Бразилиа. Как сообщила на своем сайте газета Folha de São Paulo, они зажгли свечи и принесли цветы на одну из площадей, окруженную административными зданиями.

Таким образом митингующие призывают единомышленников принять участие в "похоронах демократии". По их мнению, процесс импичмента Руссефф является незаконным и представляет собой одну из разновидностей государственного переворота. Они также принесли на площадь плакаты с лозунгом "Долой Темера!" (речь идет об исполняющем обязанности президента Бразилии Мишеле Темере, который в случае отставки Руссефф возглавит страну до конца 2018 года - прим. ТАСС).

В Федеральном сенате (верхней палате парламента) Бразилии в эти минуты проходит заседание, в ходе которого законодатели должны принять решение по вопросу окончательной отставки Руссефф. Ожидалось, что дебаты продлятся около 17 часов, после чего состоится итоговое голосование. Однако позднее председатель Федерального верховного суда (ФВС) Рикарду Левандовски признал, что финальное обсуждение инициативы об импичменте может затянуться, в связи с чем решение, скорее всего, будет вынесено только в среду, 31 августа. К настоящему моменту в пользу отставки Руссефф выступили 14 сенаторов из 81, еще десять законодателей высказались против, а двое - не сообщили о своем решении.

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.