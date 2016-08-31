Импичмент "железной даме": как в Бразилии пытаются отправить в отставку президента

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Дебаты по вопросу импичмента Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента Бразилии, завершились в Федеральном сенате (верхней палате парламента) южноамериканской страны. Перед решающим голосованием 43 из 63 выступивших на заседании законодателей поддержали окончательную отставку главы государства.
Против импичмента публично высказались только 18 сенаторов, остальные предпочли не раскрывать, какое решение они примут. В общей сложности в состав Федерального сената Бразилии входит 81 человек. Руссефф будет отправлена в отставку, если соответствующую инициативу поддержат по меньшей мере две трети сенаторов (то есть 54 человека. - прим. ТАСС). В этом случае вице-президент Мишел Темер, который сейчас временно исполняет обязанности бразильского лидера, останется во главе государства до конца 2018 года.
Запрос об импичменте в отношении меня есть не что иное, как мошенничество. Самое большое юридическое и политическое мошенничество в истории нашей страны Дилма Руссефф
Правительство будет бороться до последней минуты за то, что мы считаем достижимой целью, то есть за победу над инициаторами государственного переворота, которые пытаются предъявить нам фальшивые обвинения Дилма Руссефф
Родилась 14 декабря 1947 г. в Белу-Оризонти, столице штата Минас-Жерайс в Бразилии. В 1977 г. окончила факультет экономики Федерального университета штата Риу-Гранди-ду-Сул (Universidad Federal de Rio Grande do Sul).
В 1964 г. в Бразилии установился жесткий военный режим. В этом же году Дилма Руссефф поступила в Государственный колледж (Colegio Estatal) и присоединилась к левой молодежной Революционной марксистско-политической рабочей организации (Organização Revolucionária Marxista-Política Operária), в которую входили сторонники как политической, так и вооруженной борьбы против диктатуры. Дилма Руссефф примкнула к радикальному крылу и в 1967 г. вошла в Команду национального освобождения (Comando de Libertação Nacional). Ее члены совершали нападения на банки и устраивали террористические акты (взрывали бомбы) на территории штата Минас-Жерайс. Однако, несмотря на то что Дилма Руссефф прошла подготовку по владению оружием и тактике уличных столкновений с полицией, она не принимала непосредственного участия в вооруженных акциях. Руссеф занималась взаимодействием с профсоюзами и выпуском подпольной газеты “Команда” (“O Piquete”). Усилившееся преследование со стороны полиции и сил безопасности вынудили Дилму Руссефф в начале 1969 г. переехать в Рио-де-Жанейро. В январе 1970 г. она была задержана в одном из баров города Сан-Паулу и посажена в тюрьму, где в течение 22 дней подвергалась избиениям и пыткам, в том числе с использованием электричества. Также по отношению к ней военные применяли такие психологические меры воздействия как инсценирование расстрела.
В конце года руководство армии обнародовало информацию о ранее подрывной деятельности Дилмы Руссефф, после чего ее уволили из Фонда экономики и статистики.
В марте 1991 г. стала председателем Фонда экономики и статистики. С декабря 1993 г. по январь 1995 г. – секретарь по вопросам энергетики, шахт и коммуникаций в правительстве штата Риу-Гранди-ду-Сул.13 ноября 2008 г. Луис Инасиу Лула да Силва, занимавший президентский пост второй срок подряд, на пресс-конференции в Риме (Италия) заявил о желании передать свои полномочия женщине и назвал Дилму Руссефф подходящей кандидатурой. Когда Дилма Руссефф начала работать в команде Луиса Инасиу Лулы да Силвы, он дал ей ласковое прозвище Дилминья (Dilminha). Также в политических кругах ее стали называть “железной дамой” (“dama de ferro”).1 января 2011 г. Дилма Руссефф вступила в должность президента Бразилии. Стала первой женщиной-главой государства в истории страны. Продолжила курс Лулы да Силвы на усиление социальной политики. Второй срок Дилмы Руссефф на посту президента Бразилии начался 1 января 2015 г.