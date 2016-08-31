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Импичмент "железной даме": как в Бразилии пытаются отправить в отставку президента

Международная панорама
31 августа, 11:00 UTC+3
Дилму Руссефф обвиняют в финансовых нарушениях во время первого срока на президентском посту, а также в первые месяцы второго мандата
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© EPA/FERNANDO BIZARRO JR.
© EPA/MAJA SUSLIN
© EPA/FERNANDO BIZARRO JR.
© EPA/FERNANDO BIZARRO JR.
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© EPA/FERNANDO BIZARRO JR.
© EPA/MAJA SUSLIN
© EPA/FERNANDO BIZARRO JR.
© EPA/FERNANDO BIZARRO JR.

Дебаты по вопросу импичмента Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента Бразилии, завершились в Федеральном сенате (верхней палате парламента) южноамериканской страны. Перед решающим голосованием 43 из 63 выступивших на заседании законодателей поддержали окончательную отставку главы государства.

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Против импичмента публично высказались только 18 сенаторов, остальные предпочли не раскрывать, какое решение они примут. В общей сложности в состав Федерального сената Бразилии входит 81 человек. Руссефф будет отправлена в отставку, если соответствующую инициативу поддержат по меньшей мере две трети сенаторов (то есть 54 человека. - прим. ТАСС). В этом случае вице-президент Мишел Темер, который сейчас временно исполняет обязанности бразильского лидера, останется во главе государства до конца 2018 года.

Запрос об импичменте в отношении меня есть не что иное, как мошенничество. Самое большое юридическое и политическое мошенничество в истории нашей страны Дилма Руссефф

В чем обвиняют Дилму Руссефф?

  • В финансовых нарушениях, которые были допущены при распределении бюджетных средств как во время ее предыдущего президентского срока, так и в первые месяцы второго мандата.
  • В манипуляции государственными счетами с тем, чтобы скрыть истинный объем бюджетного дефицита.

Какие еще скандалы разгорелись вокруг президента?

  • СМИ опубликовали запись разговора Руссефф с экс-президентом Лулой да Силвой о назначении на пост главы гражданской канцелярии, противники действующей власти интерпретировали аудиозапись как попытку главы государства избавить своего политического наставника и однопартийца от тюрьмы.
  • Противники президента утверждают, что она не могла не знать о хищениях в государственной нефтегазовой компании Petrobras, так как занимала пост министра энергетики в администрации своего предшественника Луиса Инасиу Лулы да Силвы и была председателем управляющего совета этой нефтегазовой компании.

Как развивались события?

  • 18 сентября председатель нижней палаты парламента Бразилии Эдуарду Кунья принял у представителей оппозиции запрос о начале процесса импичмента в отношении президента.
  • 29 марта крупнейшая в Бразилии Партия бразильского демократического движения (ПБДД) объявила о выходе из состава правящей коалиции и выводе своих членов из состава правительства.
  • 12 апреля специальная парламентская комиссия по импичменту поддержала отстранение Руссефф от должности.
  • 14 апреля правительство Бразилии представило в Федеральный верховный суд иск с требованием приостановить процесс импичмента в отношении Руссефф, но представители суда не прислушались к аргументам защиты.
  • В этот же день окружение бразильского лидера объявило о беспрецедентной мобилизации своих сторонников, призывая их выйти на улицы и привлечь как можно больше внимания к этим акциям.
  • 16 апреля Руссефф отказалась от идеи телевизионного обращения в связи с импичментом к нации по совету юристов, так как оно было записано не по государственным, а по личным мотивам и оппозиция может этим воспользоваться для дальнейших атак.
  • 17 апреля состоялось голосование нижней палаты парламента Бразилии по импичменту президенту Бразилии. Депутаты поддержали инициативу в отношении Руссефф. 
  • 6 мая специальная комиссия Федерального сената (верхней палаты парламента) по импичменту выступила за продолжение процесса отстранения Руссефф от должности.
  • 9 мая исполняющий обязанности спикера нижней палаты парламента Бразилии Валдир Мараньау аннулировал решение депутатов о продолжении процесса импичмента Руссефф; председатель Федерального сената Бразилии Ренан Калейрус сообщил, что не будет выполнять решение Мараньау.
  • 10 мая Валдир Мараньау аннулировал свое решение.
  • 12 мая Федеральный сенат Бразилии поддержал продолжение процедуры импичмента Руссефф. 
  • 10 августа Федеральный сенат Бразилии проголосовал за продолжение процесса импичмента Руссефф. 

Как президент Бразилии реагирует на импичмент?

Правительство будет бороться до последней минуты за то, что мы считаем достижимой целью, то есть за победу над инициаторами государственного переворота, которые пытаются предъявить нам фальшивые обвинения Дилма Руссефф

Факты из биографии Дилмы Руссефф

Родилась 14 декабря 1947 г. в Белу-Оризонти, столице штата Минас-Жерайс в Бразилии. В 1977 г. окончила факультет экономики Федерального университета штата Риу-Гранди-ду-Сул (Universidad Federal de Rio Grande do Sul).

В 1964 г. в Бразилии установился жесткий военный режим. В этом же году Дилма Руссефф поступила в Государственный колледж (Colegio Estatal) и присоединилась к левой молодежной Революционной марксистско-политической рабочей организации (Organização Revolucionária Marxista-Política Operária), в которую входили сторонники как политической, так и вооруженной борьбы против диктатуры. Дилма Руссефф примкнула к радикальному крылу и в 1967 г. вошла в Команду национального освобождения (Comando de Libertação Nacional). Ее члены совершали нападения на банки и устраивали террористические акты (взрывали бомбы) на территории штата Минас-Жерайс. Однако, несмотря на то что Дилма Руссефф прошла подготовку по владению оружием и тактике уличных столкновений с полицией, она не принимала непосредственного участия в вооруженных акциях. Руссеф занималась взаимодействием с профсоюзами и выпуском подпольной газеты “Команда” (“O Piquete”). Усилившееся преследование со стороны полиции и сил безопасности вынудили Дилму Руссефф в начале 1969 г. переехать в Рио-де-Жанейро. В январе 1970 г. она была задержана в одном из баров города Сан-Паулу и посажена в тюрьму, где в течение 22 дней подвергалась избиениям и пыткам, в том числе с использованием электричества. Также по отношению к ней военные применяли такие психологические меры воздействия как инсценирование расстрела.

В конце года руководство армии обнародовало информацию о ранее подрывной деятельности Дилмы Руссефф, после чего ее уволили из Фонда экономики и статистики. 

В марте 1991 г. стала председателем Фонда экономики и статистики. С декабря 1993 г. по январь 1995 г. – секретарь по вопросам энергетики, шахт и коммуникаций в правительстве штата Риу-Гранди-ду-Сул.13 ноября 2008 г. Луис Инасиу Лула да Силва, занимавший президентский пост второй срок подряд, на пресс-конференции в Риме (Италия) заявил о желании передать свои полномочия женщине и назвал Дилму Руссефф подходящей кандидатурой. Когда Дилма Руссефф начала работать в команде Луиса Инасиу Лулы да Силвы, он дал ей ласковое прозвище Дилминья (Dilminha). Также в политических кругах ее стали называть “железной дамой” (“dama de ferro”).1 января 2011 г. Дилма Руссефф вступила в должность президента Бразилии. Стала первой женщиной-главой государства в истории страны. Продолжила курс Лулы да Силвы на усиление социальной политики. Второй срок Дилмы Руссефф на посту президента Бразилии начался 1 января 2015 г.

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Политический кризис в Бразилии
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Руссефф, Дилма
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