Импичмент "железной даме": как в Бразилии пытаются отправить в отставку президента

Родилась 14 декабря 1947 г. в Белу-Оризонти, столице штата Минас-Жерайс в Бразилии. В 1977 г. окончила факультет экономики Федерального университета штата Риу-Гранди-ду-Сул (Universidad Federal de Rio Grande do Sul).

В 1964 г. в Бразилии установился жесткий военный режим. В этом же году Дилма Руссефф поступила в Государственный колледж (Colegio Estatal) и присоединилась к левой молодежной Революционной марксистско-политической рабочей организации (Organização Revolucionária Marxista-Política Operária), в которую входили сторонники как политической, так и вооруженной борьбы против диктатуры. Дилма Руссефф примкнула к радикальному крылу и в 1967 г. вошла в Команду национального освобождения (Comando de Libertação Nacional). Ее члены совершали нападения на банки и устраивали террористические акты (взрывали бомбы) на территории штата Минас-Жерайс. Однако, несмотря на то что Дилма Руссефф прошла подготовку по владению оружием и тактике уличных столкновений с полицией, она не принимала непосредственного участия в вооруженных акциях. Руссеф занималась взаимодействием с профсоюзами и выпуском подпольной газеты “Команда” (“O Piquete”). Усилившееся преследование со стороны полиции и сил безопасности вынудили Дилму Руссефф в начале 1969 г. переехать в Рио-де-Жанейро. В январе 1970 г. она была задержана в одном из баров города Сан-Паулу и посажена в тюрьму, где в течение 22 дней подвергалась избиениям и пыткам, в том числе с использованием электричества. Также по отношению к ней военные применяли такие психологические меры воздействия как инсценирование расстрела.

В конце года руководство армии обнародовало информацию о ранее подрывной деятельности Дилмы Руссефф, после чего ее уволили из Фонда экономики и статистики.

В марте 1991 г. стала председателем Фонда экономики и статистики. С декабря 1993 г. по январь 1995 г. – секретарь по вопросам энергетики, шахт и коммуникаций в правительстве штата Риу-Гранди-ду-Сул.13 ноября 2008 г. Луис Инасиу Лула да Силва, занимавший президентский пост второй срок подряд, на пресс-конференции в Риме (Италия) заявил о желании передать свои полномочия женщине и назвал Дилму Руссефф подходящей кандидатурой. Когда Дилма Руссефф начала работать в команде Луиса Инасиу Лулы да Силвы, он дал ей ласковое прозвище Дилминья (Dilminha). Также в политических кругах ее стали называть “железной дамой” (“dama de ferro”).1 января 2011 г. Дилма Руссефф вступила в должность президента Бразилии. Стала первой женщиной-главой государства в истории страны. Продолжила курс Лулы да Силвы на усиление социальной политики. Второй срок Дилмы Руссефф на посту президента Бразилии начался 1 января 2015 г.