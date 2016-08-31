Керри назвал "хорошим диалогом" переговоры США и РФ по Сирии

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Переговоры США и России по Сирии являются "хорошим диалогом", они помогут прекратить насилие в этом ближневосточном государстве.

Об этом в среду заявил находящийся с визитом в Индии госсекретарь США Джон Керри, встречаясь с местными студентами.

"Это хороший диалог, - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства. - Надеюсь, у нас будет шанс продвинуться в деле прекращения насилия и добиться некоторым образом изменения динамики событий в Сирии".