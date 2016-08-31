Представитель Эрдогана: Турция не договаривалась с сирийскими курдами о прекращении огня

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АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция не будет заключать никаких соглашений с террористическими группировками сирийских курдов. Об этом в среду заявил на пресс-конференции в Анкаре официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Никакой речи не идет о договоренностях по прекращению огня с партией "Демократический союз" или Силами народной самообороны (ДС, СНС). Это террористические организации", - сказал он. Калын подчеркнул, что для Турции "не может быть речи, чтобы заключать соглашения с ДС и СНС".
Министр по делам ЕС Турции Омер Челик ранее в среду также указал на отсутствие какого-либо соглашения между ВС Турции и сирийскими курдами. "Мы категорически не приемлем такого рода заявления, которые исходят от представителей некоторых государств относительно того, что у Турции есть некие соглашения с курдскими силами о прекращении огня", - заявил он. Министр указал, что "непозволительно считать суверенную Турецкую Республику равной террористической организации", какой Анкара считает ДС.
Ранее представители США и сирийских курдов сообщали о якобы достигнутом между Турцией и ДС соглашении о прекращении огня.