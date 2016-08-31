Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представитель Эрдогана: Турция не договаривалась с сирийскими курдами о прекращении огня

Международная панорама
31 августа, 13:50 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Ибрагим Калын подчеркнул, что для Турции "не может быть речи, чтобы заключать соглашения с ДС и СНС"
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция не будет заключать никаких соглашений с террористическими группировками сирийских курдов. Об этом в среду заявил на пресс-конференции в Анкаре официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Никакой речи не идет о договоренностях по прекращению огня с партией "Демократический союз" или Силами народной самообороны (ДС, СНС). Это террористические организации", - сказал он. Калын подчеркнул, что для Турции "не может быть речи, чтобы заключать соглашения с ДС и СНС".

Смотрите также
Турция опровергла информацию о соглашении с сирийскими курдами о прекращении огня

Министр по делам ЕС Турции Омер Челик ранее в среду также указал на отсутствие какого-либо соглашения между ВС Турции и сирийскими курдами. "Мы категорически не приемлем такого рода заявления, которые исходят от представителей некоторых государств относительно того, что у Турции есть некие соглашения с курдскими силами о прекращении огня", - заявил он. Министр указал, что "непозволительно считать суверенную Турецкую Республику равной террористической организации", какой Анкара считает ДС.

Ранее представители США и сирийских курдов сообщали о якобы достигнутом между Турцией и ДС соглашении о прекращении огня.

Смотрите также

В Турции заявили, что операция ВС в Сирии продолжится до полной нейтрализации угрозы
Пентагон: Турция не ослабляет поддержку США в Сирии, несмотря на разногласия по курдам

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии пытаются отправить в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
3
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
4
Что ждет пенсионную систему России
5
В Подмосковье из пневматики убит адвокат из Ростовской области
6
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
7
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
Темы дня
Реклама