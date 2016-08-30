Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Турции заявили, что операция ВС в Сирии продолжится до полной нейтрализации угрозы

Международная панорама
30 августа, 20:08 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
"Она продолжится на принципах уважения территориальной целостности Сирии, нашего права на защиту, пока терроризм не перестанет беспокоить наших граждан", - говорится в заявлении МИД страны
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 30 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция продолжит операцию "Щит Евфрата" до полной нейтрализации угрозы со стороны террористов в отношении ее граждан. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя МИД республики Танжу Бильгича.

Смотрите также
Чавушоглу: курдские формирования должны уйти к востоку от Евфрата, чтобы не стать мишенью

"Цели операции известны. Она продолжится на принципах уважения территориальной целостности Сирии, нашего права на защиту, пока терроризм не перестанет беспокоить наших граждан", - говорится в заявлении. Бильгич также указал, что недавние заявления американской стороны о целях операции "совершенно неприемлемы и не соответствуют союзническому духу".

29 августа глава Пентагона Эштон Картер призвал Турцию сосредоточиться на боях с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), а не с курдами из коалиции "Силы демократической Сирии". Подобные заявления и были встречены протестом в Анкаре.

Относительно курдских формирований партии "Демократический союз" и Сил народной самообороны Бильгич напомнил, что США пообещали еще до начала операции по освобождению Манбиджа от ИГ, что курды по ее окончании уйдут на восточный берег Евфрата. "Мы ждем, что в соответствии с данными обещаниями ни одно курдское формирование не останется к западу от Евфрата", - говорится в заявлении.

Смотрите также

Генштаб ВС Турции: оппозиция освободила от ИГ еще 10 деревень на севере Сирии
ВВС Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана в Ираке
AFP: ВС Турции и курдское ополчение договорились о прекращении военных действий

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
10
Митинг в поддержку Руссефф завершился столкновениями с полицией
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
2
Во Флориде задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФ
3
Василий Березуцкий будет капитаном сборной России
4
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
5
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
6
Украина выразила России протест из-за акции у стен посольства в Москве
7
Электричка насмерть сбила мужчину на севере Москвы
Темы дня
Реклама