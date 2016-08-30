В Турции заявили, что операция ВС в Сирии продолжится до полной нейтрализации угрозы

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АНКАРА, 30 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция продолжит операцию "Щит Евфрата" до полной нейтрализации угрозы со стороны террористов в отношении ее граждан. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя МИД республики Танжу Бильгича.
"Цели операции известны. Она продолжится на принципах уважения территориальной целостности Сирии, нашего права на защиту, пока терроризм не перестанет беспокоить наших граждан", - говорится в заявлении. Бильгич также указал, что недавние заявления американской стороны о целях операции "совершенно неприемлемы и не соответствуют союзническому духу".
29 августа глава Пентагона Эштон Картер призвал Турцию сосредоточиться на боях с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), а не с курдами из коалиции "Силы демократической Сирии". Подобные заявления и были встречены протестом в Анкаре.
Относительно курдских формирований партии "Демократический союз" и Сил народной самообороны Бильгич напомнил, что США пообещали еще до начала операции по освобождению Манбиджа от ИГ, что курды по ее окончании уйдут на восточный берег Евфрата. "Мы ждем, что в соответствии с данными обещаниями ни одно курдское формирование не останется к западу от Евфрата", - говорится в заявлении.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС