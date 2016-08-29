Глава Пентагона призвал Турцию сосредоточиться на боях с боевиками ИГ, а не с курдами

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ВАШИНГТОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Турции необходимо сосредоточиться на боях с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), а не курдами из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом в понедельник заявил министр обороны США Эштон Картер на совместной пресс-конференции с главой оборонного ведомства Индии Манохаром Паррикаром в Пентагоне.
"Мы призвали Турцию сосредоточиться на борьбе с ИГ, а не СДС. За последние несколько дней у нас (с турецкой стороной) было много контактов", - отметил он.
Картер также подчеркнул, что встретится с министром национальной обороны Турции Фикри Ышыком. "На следующей неделе в Европе я фактически проведу личную встречу с моим турецким коллегой", - сказал глава американского оборонного ведомства.
Турецкие ВВС и артиллерия подвергли массированным обстрелам 13 сел, в которых оборонялись отряды арабских и курдских ополченцев, входящие в коалицию СДС. В ее состав входят Силы народной самообороны: боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз".
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС