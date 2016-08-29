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Глава Пентагона призвал Турцию сосредоточиться на боях с боевиками ИГ, а не с курдами

Международная панорама
29 августа, 22:52 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Картер также подчеркнул, что встретится с министром национальной обороны Турции Фикри Ышыком
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ВАШИНГТОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Турции необходимо сосредоточиться на боях с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), а не курдами из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом в понедельник заявил министр обороны США Эштон Картер на совместной пресс-конференции с главой оборонного ведомства Индии Манохаром Паррикаром в Пентагоне.

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"Мы призвали Турцию сосредоточиться на борьбе с ИГ, а не СДС. За последние несколько дней у нас (с турецкой стороной) было много контактов", - отметил он.

Картер также подчеркнул, что встретится с министром национальной обороны Турции Фикри Ышыком. "На следующей неделе в Европе я фактически проведу личную встречу с моим турецким коллегой", - сказал глава американского оборонного ведомства.

Турецкие ВВС и артиллерия подвергли массированным обстрелам 13 сел, в которых оборонялись отряды арабских и курдских ополченцев, входящие в коалицию СДС. В ее состав входят Силы народной самообороны: боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз".

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

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Персоны
Картер, Эштон
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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