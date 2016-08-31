Ассанж: WikiLeaks обрабатывает порядка трех тысяч документов в день

ЛОНДОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Международной некоммерческой организации WikiLeaks удается обрабатывать порядка трех тысяч документов в день. Об этом заявил основатель этой организации австралиец Джулиан Ассанж, принявший участие в видеомосте, организованном американской газетой The New York Times.

"В среднем WikiLeaks обрабатывает порядка трех тысяч документов в день", - сообщил Ассанж, находившийся во время видеомоста в здании посольства Эквадора в Лондоне, на территории которого он скрывается уже более 4 лет. По его словам, за все время своего существования WikiLeaks обработала более 10 млн документов.

Кто и почему работает на WikiLeaks

Ассанж подчеркнул, что его организация подвергает тщательной проверке каждый из публикуемых материалов, в чем ей помогают "154 юриста и консультанта по правовым вопросам и примерно столько же журналистов и советников". По его утверждению, до половины усилий WikiLeaks уходит на защиту прав данной организации на публикацию направляемых ей материалов документального характера.

Ассанд признал, что публикации WikiLeaks становились причиной отставок политиков и руководителей разведагентств, однако, по его словам, простые люди не ощущают себя объектами разоблачений его организации. "Мы не совершаем хакерских проникновений ни в чью жизнь, мы лишь воодушевляем каждого на то, чтобы присылать нам как можно больше правдивой официальной информации", - подчеркнул основатель WikiLeaks, добавив, что организация "предоставляет слово лицам, заявляющим о злоупотреблениях, которые хотят донести информацию до общественности".

О России и Китае

Отвечая на вопрос представителя The New York Times, почему Россия и Китай не являются сегодня объектами критики WikiLeaks, хотя много лет назад эти страны находились "под прицелом" его организации, Ассанж заявил: "Мы говорили о намерении опубликовать документы о России. Мы все это делали". Аналогичный подход наблюдался у WikiLeaks и по отношению к КНР. Однако Ассанж подчеркнул, что возможности его организации не позволяли адекватно обработать материалы по этим двум странам из-за лингвистических проблем, так как WikiLeaks работает прежде всего с англоязычными источниками.

Ловушка для Сноудена

Во время беседы представитель The New York Times затронула вопрос о судьбе бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который обнародовал сведения о глобальной программе слежки Агентства национальной безопасности США, столкнулся с обвинениями со стороны Вашингтона в разглашении секретной информации и получил в 2013 году временное убежище в России. По словам Ассанжа, "Сноуден вынужден был оказаться в той ситуации, в которой находится, потому что госдепартамент при (госсекретаре) Джоне Керри аннулировал действие его паспорта". После этого ему пришлось бежать в Гонконг и оттуда перебраться в Россию, через которую он направлялся транзитом. Ассанж считает, что это "госдепартамент создал для него такую ловушку". "У него нет никакой связи с Россией", - выразил убеждение основатель WikiLeaks.

История Ассанжа

19 июня 2012 года Джулиан Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Основатель WikiLeaks отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

5 февраля Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям вынесла заключение, заняв в нем сторону Ассанжа, который 12 сентября прошлого года подал жалобу против Великобритании и Швеции, считая свой арест незаконным. Как отмечалось в документе, "незаконное задержание Ассанжа должно быть завершено, должны уважаться его физическая неприкосновенность и свобода перемещений, а также он должен иметь право на компенсацию". Между тем решение комиссии не является юридически обязывающим и не имеет формального влияния на судебные процессы в Соединенном Королевстве и Швеции.

Проект WikiLeaks был запущен в 2006 году, в течение нескольких лет на сайте публиковались секретные документы. Наибольшее внимание международной общественности привлекли письма дипломатической службы США.