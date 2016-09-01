Мадуро: власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота на марше оппозиции

МЕХИКО, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы сумело предотвратить попытку государственного переворота, которую оппозиция хотела осуществить во время протестного марша. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.

"Мы пресекли попытку переворота, целью которого было сделать так, чтобы улицы Каракаса охватило насилие", - приводит его слова газета Universal. Мадуро добавил, что власти подробнее сообщат "о хороших новостях в ближайшие часы".

Глава государства также обвинил председателя Национальной ассамблеи Хенри Рамоса Аллупа в том, что он знал о готовящемся госперевороте. "Уже готов декрет об отмене парламентской неприкосновенности", - добавил Мадуро.

По его словам, в марше оппозиции принимали участие всего около 25 тыс. человек, "которые, к сожалению, верят своим врагам". "Правые силы опять потерпели поражения", - подчеркнул президент.

Оппозиция утверждает, что полиция пыталась помешать участникам марша из других городов попасть в Каракас, перекрыв несколько въездов в столицу. По словам очевидцев, правоохранительные органы применили слезоточивый газ против тех, кто решил пойти по заблокированным шоссе пешком.

Оппозиция требует от властей назначить дату проведения референдума по отставке Мадуро. Ранее Национальный избирательный совет (НИС) страны сообщил, что второй этап сбора подписей в поддержку плебисцита пройдет в конце октября. В этом случае референдум, скорее всего, не будет проведен до конца года.