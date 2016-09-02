Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СБ ООН осудил нападение на посольство Китая в Бишкеке

Международная панорама
2 сентября, 7:55 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
В Совете Безопасности также "призвали все государства активно сотрудничать" с киргизскими властями в расследовании террористической атаки
Материал из 1 страницы

ООН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН осудил совершенное 30 августа нападение на посольство Китая в Киргизии и подчеркнул необходимость привлечения виновных к ответственности. В принятом в четверг вечером заявлении для печати члены СБ указали на недопустимость подобных действий и призвали обеспечить неприкосновенность дипломатической миссий в соответствии с Венскими конвенциями 1961 и 1963 гг.

Смотрите также
Алмазбек Атамбаев
Атамбаев поручил усилить меры безопасности в связи с атакой на посольство КНР в Бишкеке

В Совете Безопасности также "призвали все государства активно сотрудничать" с киргизскими властями в расследовании террористической атаки. Члены Совбеза напомнили, что терроризм является преступлением, какие бы цели ни преследовал, а также подчеркнули необходимость борьбы с ним в соответствии с Уставом ООН, международным правом и своими резолюциями.

Во вторник террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле протаранил ворота посольства Китая в Бишкеке. Проехав по его территории примерно 50 метров, машина взорвалась. Находившийся в его салоне преступник погиб, незначительные ранения получили двое местных жителей, которые в этот момент находились в дипломатическом представительстве. Среди китайских дипломатов никто не пострадал.

Правоохранительные органы Киргизии по факту терроризма возбудили уголовное дело. Официальный Бишкек пообещал китайским властям информировать их о ходе расследования.

Смотрите также

Правительство Киргизии назвало атаку на посольство Китая в республике терактом
В результате взрыва возле посольства Китая в Киргизии один человек погиб, трое ранены

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Китай Киргизия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
2
Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"
3
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией
6
Лавров отметил двойные стандарты Запада в подходах к переворотам на Украине и в Турции
7
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Темы дня
Реклама