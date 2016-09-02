СБ ООН осудил нападение на посольство Китая в Бишкеке

ООН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН осудил совершенное 30 августа нападение на посольство Китая в Киргизии и подчеркнул необходимость привлечения виновных к ответственности. В принятом в четверг вечером заявлении для печати члены СБ указали на недопустимость подобных действий и призвали обеспечить неприкосновенность дипломатической миссий в соответствии с Венскими конвенциями 1961 и 1963 гг.

В Совете Безопасности также "призвали все государства активно сотрудничать" с киргизскими властями в расследовании террористической атаки. Члены Совбеза напомнили, что терроризм является преступлением, какие бы цели ни преследовал, а также подчеркнули необходимость борьбы с ним в соответствии с Уставом ООН, международным правом и своими резолюциями.

Во вторник террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле протаранил ворота посольства Китая в Бишкеке. Проехав по его территории примерно 50 метров, машина взорвалась. Находившийся в его салоне преступник погиб, незначительные ранения получили двое местных жителей, которые в этот момент находились в дипломатическом представительстве. Среди китайских дипломатов никто не пострадал.

Правоохранительные органы Киргизии по факту терроризма возбудили уголовное дело. Официальный Бишкек пообещал китайским властям информировать их о ходе расследования.