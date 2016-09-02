Кэйданрэн: предложенный Абэ план является основой развития отношений с Россией

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. План развития экономического сотрудничества из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии Синдзо Абэ, является фундаментом для дальнейшего развития отношений. Об этом заявил руководитель японо-российского экономического комитета Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн), председатель правления Marubeni Corporation Тэруо Асада, выступая на российско-японском бизнес-форуме в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

"План из восьми пунктов - главный фундамент для развития отношений", - считает он. Асада также высказал мнение, что российский Дальний Восток является перспективным регионом для иностранных инвесторов, в том числе японских.

Говоря о работе компании Marubeni, он отметил, что корпорация заинтересована в развитии логистической портовой инфраструктуры. "Наша компания осуществляет конкретный проект, например, поставки оборудования для отгрузки угля в порту Восточный", - пояснил он.

Говоря о проблемах, которые необходимо решить для придания импульса экономическим отношениям, Асада выступил с предложением к российскому правительству создать систему частно-государственного партнерства и механизм гарантированного возврата инвестиций. Кроме того, японская сторона заинтересована в смягчении условий для вхождения в территории опережающего развития (ТОР) и другие особые экономические зоны.

Во время своего визита в Россию Абэ в мае предложил план двустороннего экономического взаимодействия из восьми пунктов, подразумевающий, в частности, развитие связей в сферах энергетики и городского хозяйства. Подчеркивалось, что японский премьер намеревается осуществлять эту программу вместе с продвижением консультаций о заключении мирного договора, включая решение территориального вопроса.