Эксперты: повышение тарифов на Украине станет для населения экспериментом на выживание

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины, повысив на 40 процентов тарифы на жилищно-коммунальные услуги, фактически ставит население на грань выживания. Такое мнение высказали в пятницу эксперты на пресс-конференции в Киеве, посвященной вопросам роста тарифов и бедности украинского населения.

"Все украинцы - участники эксперимента, аналога которому не было в истории мировых реформ, - заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. - В ближайшее время мы увидим, как отреагируют разные категории населения Украины на этот эксперимент с необоснованным повышением тарифов. Каждый будет выживать как сможет". "Правительство пошло в "газовую атаку" против населения Украины", - сказал эксперт, имея в виду повышение тарифов на газ.

Жители Украины, по словам Кучеренко, отныне столкнутся с таким понятием, как "энергетическая бедность", когда люди встанут перед дилеммой: покупать себе еду или отапливать жилье. А "ведь это не альтернативные вещи", подчеркнул экс-министр.

Долги будут только расти

Как подсчитал директор "Института города" Александр Сергиенко, жилищно-коммунальные услуги для украинцев в 2016 году подорожают на 40 процентов.

"Последние четыре года расходы украинцев на жилищно- коммунальные услуги не превышали 36 - 39,5 млрд гривен (примерно $1,5 млрд) в год. В 2015 году они выросли до 50 млрд гривен ($2 млрд). За 7 месяцев 2016 года украинцы уже заплатили 37 млрд гривен за жилищно- коммунальные услуги. Эта сумма вырастет в октябре - декабре, когда начнется отопительный сезон", - отметил Сергиенко.

В итоге, по его словам, выплаты по тарифам достигнут 70 млрд гривен (почти $2,7 млрд).

Эксперт уверен, что повышение тарифов на газ и электроэнергию серьезно ударит по благосостоянию украинских семей. "Уже в 2015 году ВВП Украины сократился на 9,9 процента - это общий государственный показатель. Но что касается непосредственно украинских семей, то их потребительские расходы сократились минимум на 20 процентов", - отметил директор института, добавив, что "в 2016-2017 годах можно прогнозировать ухудшение ситуации".

В этих условиях политика повышения тарифов приведет только к росту неплатежей, полагают эксперты. Уже на данный момент задолженность за потребленный газ составляет 18 млрд гривен (около $700 млн), отметил Алексей Кучеренко. "Я прогнозирую как минимум увеличение вдвое этих долгов, учитывая повышение тарифов", - сказал экс-министр.

Решения по тарифам

Правительство Украины с 1 мая 2016 года установило единую предельную розничную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,879 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров. Это повлекло за собой пересмотр тарифов для ЖКХ. С 1 июля цена на горячую воду выросла на 90-100 процентов (в зависимости от региона, а также поставщика услуги) и составляет 65-83 гривны за один кубометр.

С февраля 2015 года проводится постепенное, в пять этапов, повышение тарифов на электроэнергию для населения. С 1 сентября подорожание (в среднем на 25 процентов) произошло в рамках четвертого этапа выравнивания цен на электричество.