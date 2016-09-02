Шефчович приветствовал повышение тарифов на Украине

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Повышение цен на энергоносители для населения Украины является наилучшим способом побороть негативные явления на энергетическом рынке страны. Об этом в пятницу заявил заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергетического союза Марош Шефчович во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и членами правительства.

"Я знаю, что повышение цен (на газ) до рыночного уровня - это наилучший способ, чтобы решить проблемы коррупции, спекуляции и другие негативные аспекты, которые влияли на энергетический рынок (Украины) в прошлом", - заявил Шевчович.

Кроме того, убежден он, повышение тарифов "благоприятствует тому, чтобы привлечь инвесторов, чтобы возобновить обычные рыночные сигналы, конкуренцию и повысить качество энергетического рынка".

Вместе с тем он подчеркнул необходимость продолжения политики субсидирования незащищенных слоев населения со стороны государства. "Ваше правительство хорошо знает о том влиянии, которое имеют высокие цены на население, поэтому мы поддерживаем ваш подход по помощи населению", - сказал Шевчович.

Повышение тарифов по всем направлениям

Ранее на Украине существенно повысились цены на газ и отопление. Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики 26 февраля 2015 года приняла постановление о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию для населения, что предусмотрено соглашением украинского правительства с Международным валютным фондом. С 1 марта текущего года тарифы на электроэнергию повысились в среднем на 25 процентов. 1 сентября, произошло еще одно аналогичное повышение. Следующее ожидается 1 марта 2017 года.

С 1 мая правительство отменило льготный тариф на природный газ. Для населения стала действовать единая рыночная цена на газ, которая составила 6878 гривен (около $264 по текущему курсу) за тысячу кубометров. Украинское правительство также повысило почти вдвое тарифы на отопление и горячее водоснабжение с 1 июля. Тарифы на холодное водоснабжение повысились в среднем на 30 процентов с 1 августа.

Для облегчения бремени оплаты за получаемую энергию и коммунальные услуги правительство ввело для украинцев систему субсидий. Их получают сейчас более 5,5 млн малообеспеченных граждан, однако в связи с повышением тарифов на электроэнергию их количество, по данным экспертов, увеличится еще на миллион. Такую цифру в правительстве считают критической.

По данным Государственной службы статистики, долги украинцев за электроэнергию на фоне повышения тарифов растут. Так, к примеру, в Киеве в 2015 году задолженность горожан за коммунальные услуги составила 1,9 млрд гривен ($73 млн).