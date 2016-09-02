ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Копенгагене

ОСЛО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Копенгагенский наркоторговец, открывший стрельбу по датским полицейским, попытавшимся задержать его в ночь на четверг, действовал по приказу членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Об этом сообщило связанное с ИГ агентство "Амак".

"Человек, атаковавший полицейских в Копенгагене, был солдатом "Исламского государства" и совершил нападение после призыва ИГ осуществлять теракты в странах (возглавляемой США антитеррористической) коалиции", - говорится в тексте сообщения.

Как ранее заявляли датские правоохранители, скончавшийся в пятницу в больнице мужчина, подозревавшийся в совершении нападения, был связан с группировкой "Миллату Ибрахим", имеющей ячейку в Дании и попавшей под запрет в ФРГ. Основатель группировки австриец Мохамед Махмуд считается одним из лидеров ИГ. При этом стражи правопорядка отметили, что не видят оснований напрямую связывать с ИГ нападение на своих коллег.

25-летний подданный Дании боснийского происхождения обстрелял из пистолета полицейских в гражданском, которые попытались арестовать его на территории полуавтономного копенгагенского района Христиания за торговлю наркотиками. В Христиании, где более 40 лет назад была основана коммуна хиппи, открыто ведется торговля марихуаной и гашишем, но регулярно проводятся полицейские облавы. В результате стрельбы получили ранения три человека, включая двух стражей правопорядка. Один из них находится в критическом состоянии.

Стрелок скрылся, однако в тот же день был обнаружен на острове Амагер. При задержании он вновь начал стрелять в полицейских, открывших ответный огонь, и получил тяжелое ранение, от которого позже скончался.