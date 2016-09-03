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Абэ: министр экономики Японии сосредоточится над развитием сотрудничества с РФ

Международная панорама
3 сентября, 8:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
"Я специально решил создать новый пост и назначить министра. Таким образом я хочу добиться значительного и наглядного результата", - заявил премьер-министр Японии
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, назначенный за день до визита в РФ на новый пост министра, ответственного за развитие экономического сотрудничества с РФ, в своей работе полностью сосредоточится на этом направлении. Об этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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"Я специально решил создать новый пост и назначить министра, который должен отвечать за российско-японское экономическое сотрудничество", - сказал Абэ. "Он будет работать полностью для России, для развития экономического сотрудничества с РФ. Таким образом я хочу добиться значительного и наглядного результата", - подчеркнул он.

По словам японского премьера, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), где проживает около 60% всего мирового населения, необходимо "продвигать идею свободной торговли и интеграции экономики". "Это может стать двигателем дальнейшего роста России и Японии", - сказал Абэ.

1 сентября, за день до визита во Владивосток, премьер Японии Синдзо Абэ утвердил создание в правительстве нового министерского поста "по экономическим взаимоотношениям с Россией" и назначил на него Сэко. В японском правительстве министр принимает активное участие в работе, связанной с развитием сотрудничества с РФ.

На пресс-конференции в августе Сэко отметил, что одним из приоритетных для него направлений будет работа по восьми пунктам плана развития сотрудничества, который был предложен японской стороной на майской встрече на высшем уровне в Сочи.

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Страны
Япония Россия Восточный экономический форум 2016
Персоны
Абэ, Синдзо
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