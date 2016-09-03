Глава МИД Бельгии надеется, что Турция откажется от введения смертной казни

БРАТИСЛАВА, 3 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян, Игорь Шамшин/. Турция должна отказаться от намерения ввести смертную казнь в стране. Об этом заявил в журналистам министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс по прибытии на второй день неформальной встречи глав МИД 28 стран ЕС в Братиславе.

"С одной стороны, нам нужна дискуссия о качественном партнерстве. Но нужно также напомнить, что, если Турция вернет смертную казнь, европейский путь на этом закончится. Я надеюсь, что мы услышим (от Анкары), что вопрос о введении смертной казни не стоит", - сказал он.

Отношения ЕС и Турции обострились после попытки переворота в стране. В ночь на 16 июля в Турции группой мятежников была совершена попытка путча, основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Руководство страны сообщило, что путч подавлен. Согласно последним данным, погибли 246 человек, не считая путчистов, 2185 человек получили ранения.

После неудачной попытки переворота в Турции были арестованы несколько тысяч человек, тысячи преподавателей, судей были сняты с работы. Эрдоган объявил о введении на три месяца чрезвычайного положения. В стране рассматривается вопрос о восстановлении смертной казни. Все европейские лидеры единогласно заявили, что в этом случае переговоры о вхождении Турции в ЕС будут прекращены.