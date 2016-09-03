К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы

Минкавказа осенью начнет разработку законопроекта о курортном сбореЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:31
Глава Чугуевского района Приморья: "Лайонрок" стал самым разрушительным за 40 летПроисшествия 3 сентября, 11:26
"Азиатское суперкольцо": какие проблемы стоят на пути объединения энергосетейЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:22
Модификация комплекса РЭБ "Витебск" для военно-транспортных самолетов прошла испытанияАрмия и ОПК 3 сентября, 11:15
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорывуЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:12
Российские средства РЭБ способны защитить от угроз из космосаАрмия и ОПК 3 сентября, 11:10
Беспилотники радиоэлектронной борьбы появятся в России к 2018 годуАрмия и ОПК 3 сентября, 11:05
КРЭТ: новые бортовые комплексы обороны для вертолетов создадут к 2018 годуАрмия и ОПК 3 сентября, 11:02
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 годуЭкономика и бизнес 3 сентября, 10:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Люди с раннего утра несут цветы к посольству Узбекистана в Москве.
У входа в здание лежат букеты роз и гвоздик, перевязанные траурными лентами.
На записках, которые приложены к некоторым букетам, - выражения скорби и благодарность за мир в Узбекистане в период пребывания Ислама Каримова у власти. На одной из них - надпись "Спасибо за мое детство".
Посольство еще в пятницу вечером, после официального объявления о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, приспустило флаг. Сотрудники дипмиссии повязали на полотнище траурную ленту в знак скорби по скончавшемуся главе государства.
Как стало известно в пятницу вечером из сообщения правительства и парламента Узбекистана, президент страны Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни. Похороны пройдут в Самарканде.