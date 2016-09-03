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К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы

Международная панорама
3 сентября, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
Похороны Ислама Каримова пройдут днем в Самарканде
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© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
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© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Люди с раннего утра несут цветы к посольству Узбекистана в Москве.

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У входа в здание лежат букеты роз и гвоздик, перевязанные траурными лентами.

На записках, которые приложены к некоторым букетам, - выражения скорби и благодарность за мир в Узбекистане в период пребывания Ислама Каримова у власти. На одной из них - надпись "Спасибо за мое детство".

Посольство еще в пятницу вечером, после официального объявления о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, приспустило флаг. Сотрудники дипмиссии повязали на полотнище траурную ленту в знак скорби по скончавшемуся главе государства.

Как стало известно в пятницу вечером из сообщения правительства и парламента Узбекистана, президент страны Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни. Похороны пройдут в Самарканде.

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