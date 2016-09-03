Мэр коммуны Сёр-Варангер: Норвегия должна сотрудничать с РФ, а не строить заграждения

ОСЛО, 3 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Норвегии необходимо развивать политику сотрудничества с Россией во всех сферах вместо того, чтобы строить новое заграждение на норвежско-российской границе. Об этом в своей статье, опубликованной в пятницу вечером на сайте газеты High North News, пишет Руне Рафаельсен - мэр приграничной норвежской коммуны Сёр-Варангер.

Политик из социал-демократической Рабочей партии, много лет возглавлявший норвежский Баренц-секретариат, уже давно возражает против планов Осло до конца года возвести металлический забор длиной 200 м и высотой 3,5 м у КПП Стурскуг-Борисоглебск - единственного пункта пропуска через 200-километровую наземную границу королевства с Россией. В Минюсте Норвегии заявляют, что данная мера необходима на случай, если границу двух стран в Заполярье вновь начнут массово пересекать просители убежища из государств Африки и Ближнего Востока, как это происходило в 2015 году.

"Страх перед Россией, который испытывают в верхних политических эшелонах столицы, не способствует сотрудничеству с нашим непростым соседом, - отмечает Рафаельсен. - Строительство забора на КПП Стурскуг свидетельствует о внешнеполитической глухоте и приведет лишь к ослаблению гражданского подхода (в отношениях с РФ)".

Мэр напоминает о том, что Норвегия не прекращала начавшегося в 1826 году приграничного сотрудничества с РФ даже в годы холодной войны. По его словам, жители приграничья заинтересованы в расширении и модернизации КПП, которые уже много раз откладывались, а не строительстве новых заграждений. Бизнес региона в свою очередь хочет укрепления экономических связей между странами.

"Нам нужно больше сотрудничества с Россией во всех сферах, - пишет мэр. - У половины населения Сёр-Варангера сейчас есть удостоверения жителя погранзоны (позволяют пересекать границу без виз - прим. ТАСС), что свидетельствует о крепких добрососедских отношениях. Норвегия не должна отгораживаться заборами от своего хорошего соседа".

В 2015 году в Норвегию через Россию въехало более 5,5 тыс. претендентов на получение убежища, преимущественно граждан Афганистана, Ирака и Сирии. Маршрут беженцев, пролегавший, через Москву, Мурманск и Никель, получил в СМИ название "арктического". Поток удалось полностью остановить лишь к началу декабря прошлого года благодаря тесному сотрудничеству властей обеих стран.