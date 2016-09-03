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Опрос: почти треть американцев владеет огнестрельным оружием

Международная панорама
3 сентября, 13:46 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По утверждению социологов, сейчас в стране оружием владеет рекордное число американцев
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ВАШИНГТОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Порядка 44% американцев либо сами владеют огнестрельным оружием, либо знают того, у кого оно есть. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром Пью.

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Авторы исследования выяснили, что 31% респондентов лично владеет огнестрельным оружием. Еще 13% ответили, что они живут с человеком, купившим оружие. По утверждению социологов, сейчас в стране оружием владеет рекордное число американцев.

Как удостоверились исследователи, именно эта прослойка людей выступает за сохранение свободной продажи оружия. Более того, 58% опрошенных считают, что это действительно помогает защитить себя от преступников. Иной точки зрения придерживаются 37% американцев.

В то же время, 81% опрошенных поддержал идею проверки на благонадежность тех, кто намерен приобрести огнестрельное оружие. Помимо этого, 72% убеждены, что доступ к оружию должен быть закрыт людям с психическими отклонениями. Половина участников опроса предлагает изъять из продажи магазины вместимостью более 10 патронов.

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