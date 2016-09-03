Опрос: почти треть американцев владеет огнестрельным оружием

"Девственный лес тайги и люди одного поколения": как Путин и Абэ перешли на "ты"Политика 3 сентября, 13:41
Дмитриев: РФПИ может инвестировать в строительство трассы Hyperloop в ЭмиратахЭкономика и бизнес 3 сентября, 13:20
Шесть человек погибли и девять ранены в результате теракта на севере ИракаМеждународная панорама 3 сентября, 12:50
Режиссер: про каждого выжившего в Беслане нужно снимать фильмОбщество 3 сентября, 12:39
Патриарх Кирилл: православная церковь 3 сентября молится о жертвах терроризмаОбщество 3 сентября, 12:14
Путин: необходимо активизировать работу российско-корейских инвестиционных платформЭкономика и бизнес 3 сентября, 12:01
Минкавказа осенью начнет разработку законопроекта о курортном сбореЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:31
Глава Чугуевского района Приморья: "Лайонрок" стал самым разрушительным за 40 летПроисшествия 3 сентября, 11:26
"Азиатское суперкольцо": какие проблемы стоят на пути объединения энергосетейЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Порядка 44% американцев либо сами владеют огнестрельным оружием, либо знают того, у кого оно есть. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром Пью.
Авторы исследования выяснили, что 31% респондентов лично владеет огнестрельным оружием. Еще 13% ответили, что они живут с человеком, купившим оружие. По утверждению социологов, сейчас в стране оружием владеет рекордное число американцев.
Как удостоверились исследователи, именно эта прослойка людей выступает за сохранение свободной продажи оружия. Более того, 58% опрошенных считают, что это действительно помогает защитить себя от преступников. Иной точки зрения придерживаются 37% американцев.
В то же время, 81% опрошенных поддержал идею проверки на благонадежность тех, кто намерен приобрести огнестрельное оружие. Помимо этого, 72% убеждены, что доступ к оружию должен быть закрыт людям с психическими отклонениями. Половина участников опроса предлагает изъять из продажи магазины вместимостью более 10 патронов.