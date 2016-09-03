Си Цзиньпин на встрече с Бараком Обамой отметил стратегическую важность отношений с США

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Отношения между Китаем и США имеют стратегическую важность. Об этом заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Бараком Обамой в преддверии саммита G20.
"Решение Китая и США выстроить отношения нового типа привело к ряду конкретных достижений в двустороннем взаимодействии", - приводит его слова агентство Синьхуа.
Си Цзиньпин отметил, что развитие двусторонней торговли, инвестиций и гуманитарных обменов вышло на самый высокий уровень в истории. "Две страны совместно работали над борьбой с изменением климата, продвижением переговоров по двустороннему инвестиционному соглашению и установлением взаимного доверия между военными обоих государств", - добавил он.
Председатель КНР также указал на то, что Китай и США достигли заметного прогресса в сотрудничестве по вопросам борьбы с киберпреступностью и эпидемией болезни, вызываемой вирусом Эбола, а также в работе над соглашением по иранской ядерной проблеме.
"Все это продемонстрировало стратегическую важность и глобальное влияние китайско-американских отношений", - заявил Си Цзиньпин.