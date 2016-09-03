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Темер заявил, что протесты против импичмента Руссефф собирают минимальное число участников

Международная панорама
3 сентября, 17:58 UTC+3 ХАНЧЖОУ ХАНЧЖОУ 3, сентября. /ТАСС
"На фоне 204 миллионов бразильских граждан, мне кажется, это малозначительный факт.", - заявил президент Бразилии
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ХАНЧЖОУ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер назвал малочисленными манифестации, которые в последние дни проходят в Бразилии в знак протеста против смены власти. Соответствующее заявление он сделал во время визита в Китай, где 4-5 сентября пройдет саммит G20.

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"Речь идет о малочисленных группах, они собирают минимальное число участников. У меня сейчас нет точных данных, но это 40, 50, 100 человек, не больше. На фоне 204 миллионов бразильских граждан, мне кажется, это малозначительный факт. Но что меня действительно беспокоит, так это тот факт, что они путают право на свободу собраний с правом на вандализм", - сказал он в беседе с журналистами.

Когда Темера спросили, не считает ли он эти митинги угрозой для своего правительства, бразильский лидер ответил: "Вы о ком? О той группе из 40 человек, которая разбила машину?". "Примирить страну в первый же день совершенно невозможно", - добавил он.

Начиная с минувшего понедельника, акции протеста против импичмента экс-президента Дилмы Руссефф проходят в Сан-Паулу ежедневно. Несколько раз эти манифестации сопровождались беспорядками. В среду группа молодых людей в масках разгромила помещение одного из банковских отделений и автобусную остановку. Митингующие также бросали камни в стражей порядка и припаркованные автомобили полиции, выкрикивая лозунг "Долой Темера!".

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Беспорядки продолжились в четверг и в пятницу, когда на акции в поддержку Руссефф были задержаны семь человек. По данным правоохранительных органов, они бросали камни в витрины магазинов, а также повредили несколько автобусных остановок. Кроме того, задержанные вытаскивали из баков мешки с мусором и поджигали их, стремясь преградить путь полиции.

В среду бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики, но сохранили за ней право работать в государственных учреждениях. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение верхней палаты парламента.

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